Quién juega hoy en el Mundial 2026: Argentina vs Egipto y Colombia vs Suiza cierran los octavos de final + Agregar ámbito en









Se definen los equipos que accederán a los cuartos de final de la Copa del Mundo llevada a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, que comenzarán el jueves 9 de julio.

Los partidos de este martes 7, por los octavos de final del Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 ya entraron en la recta final con solo dos encuentros restantes, mientras que el resto de las selecciones ya conocen a sus rivales en la próxima instancia.

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Este martes la instancia de octavos tendrá su fin con los encuentros entre la Selección argentina, que viene de vencer 3-2 a Cabo Verde, frente a Egipto desde las 13:00 y Colombia contra Suiza a partir de las 17:00.

Quienes ya sellaron su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México son: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra.

Los partidos de este martes 7, por los octavos de final del Mundial 2026 Argentina vs. Egipto — 13.00 (Atlanta Stadium).

Suiza vs. Colombia — 16.00 (BC Place, Vancouver). Cómo quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial 2026 Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio, 17:00 (Gillette Stadium)

España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio, 16:00 (SoFi Stadium)

Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio, 18:00 (Hard Rock Stadium)

Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia – Sábado 11 de julio, 22:00

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