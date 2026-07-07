Los octavos de final del Mundial 2026 ya entraron en la recta final con solo dos encuentros restantes, mientras que el resto de las selecciones ya conocen a sus rivales en la próxima instancia.
Quién juega hoy en el Mundial 2026: Argentina vs Egipto y Colombia vs Suiza cierran los octavos de final
Se definen los equipos que accederán a los cuartos de final de la Copa del Mundo llevada a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, que comenzarán el jueves 9 de julio.
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Este martes la instancia de octavos tendrá su fin con los encuentros entre la Selección argentina, que viene de vencer 3-2 a Cabo Verde, frente a Egipto desde las 13:00 y Colombia contra Suiza a partir de las 17:00.
Quienes ya sellaron su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México son: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra.
Los partidos de este martes 7, por los octavos de final del Mundial 2026
- Argentina vs. Egipto — 13.00 (Atlanta Stadium).
- Suiza vs. Colombia — 16.00 (BC Place, Vancouver).
Cómo quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial 2026
- Francia vs. Marruecos – Jueves 9 de julio, 17:00 (Gillette Stadium)
- España vs. Bélgica – Viernes 10 de julio, 16:00 (SoFi Stadium)
- Noruega vs. Inglaterra – Sábado 11 de julio, 18:00 (Hard Rock Stadium)
- Argentina/Egipto vs. Suiza/Colombia – Sábado 11 de julio, 22:00
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