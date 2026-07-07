Cristiano Ronaldo y una polémica comparación tras su adiós al Mundial: "La Euro que gané tiene la misma dimensión"

El delantero portugués defendió el valor del título europeo de 2016 tras la eliminación ante España y aseguró que fue un logro histórico para su selección.

Cristiano Ronaldo habló tras la eliminación de Portugal ante España y defendió la importancia histórica de la Eurocopa conquistada en 2016.

Cristiano Ronaldo generó debate tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026 al comparar la Eurocopa conquistada en 2016 con el máximo torneo del fútbol internacional. El delantero aseguró que aquel título continental tuvo una importancia equivalente a la de una Copa del Mundo por haber sido el primer gran trofeo de la historia portuguesa.

La caída ante España marcó el último Mundial de Cristiano Ronaldo , quien confirmó que no volverá a disputar una Copa del Mundo. Tras el encuentro, el atacante portugués dejó una reflexión cargada de emoción y defendió el valor de los logros obtenidos con su selección.

“Normal, triste, por salir así del Mundial, pero como dije ayer, he dado todo, he dado lo mejor, y tengo la conciencia tranquila. Es el fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, y hay que seguir, la verdad es que fue mi último Mundial, pero lo demás tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no tomar decisiones con la cabeza caliente, y seguir con la vida”, expresó en zona mixta.

Sin embargo, una de sus declaraciones posteriores fue la que más repercusión generó. Cristiano equiparó la Eurocopa 2016 con una Copa del Mundo , al considerar que aquel campeonato representó un punto de quiebre para Portugal y para su propia carrera.

El delantero portugués cerró su ciclo mundialista y aseguró que el título europeo logrado con su selección tuvo la misma dimensión que un Mundial.

“Como me levanté hoy, con la conciencia tranquila, he dado lo mejor, he ganado tres títulos con Portugal, antes de Cristiano Portugal no había ganado ningún título, el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será un nuevo día y la vida sigue”, manifestó.

Un título que cambió la historia de Portugal

La frase del delantero abrió una discusión sobre la importancia de los títulos internacionales y sobre el lugar que ocupa una Eurocopa frente a un Mundial. Para Ronaldo, la conquista europea tiene un significado especial porque fue el primer gran campeonato obtenido por Portugal en su historia.

“El título de la Eurocopa fue más importante que el de la Champions, porque fue el primero con Portugal”, había explicado años atrás en una entrevista con Marca.

La Eurocopa de 2016 significó un antes y un después para el fútbol portugués. Hasta entonces, la selección había conseguido grandes actuaciones en torneos internacionales, pero nunca había logrado levantar un trofeo de máxima relevancia. Cristiano fue el líder de aquel equipo que rompió una barrera histórica, incluso pese a no haber podido disputar gran parte de la final ante Francia por una lesión.

El atacante portugués defendió el significado de la Eurocopa 2016, el primer gran título de Portugal en competencias internacionales.

Los títulos de Cristiano con Portugal

A lo largo de su carrera internacional, Cristiano Ronaldo conquistó tres títulos con la selección portuguesa: la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League, en 2019 y 2025.

El delantero se convirtió en el máximo goleador histórico de Portugal y en una figura determinante para transformar la dimensión competitiva de su país. Aunque nunca pudo conseguir una Copa del Mundo, sus logros internacionales lo ubican como uno de los futbolistas más influyentes de la historia portuguesa.

Además, aquel 2016 fue uno de los años más exitosos de su carrera. Ronaldo ganó la Eurocopa con Portugal, la Champions League con Real Madrid y obtuvo su cuarto Balón de Oro, completando una temporada inolvidable.

El adiós mundialista cerró una etapa única para el atacante, pero dejó una certeza: para Cristiano, la Eurocopa de 2016 no fue simplemente un título más, sino el campeonato que cambió para siempre la historia de Portugal.