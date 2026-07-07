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7 de julio 2026 - 12:25

Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, EN VIVO: el partido minuto a minuto y últimas noticias

Mundial 2026: hoy terminan los octavos de final con dos partidos

Mundial 2026: hoy terminan los octavos de final con dos partidos

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Este martes será el turno de Argentina ante Egipto y de Suiza frente a Colombia, los dos partidos que completarán el cuadro de los ocho mejores del Mundial 2026.

La jornada del lunes cerró con dos nuevos clasificados a los cuartos de final. España derrotó 1-0 a Portugal en el clásico ibérico gracias a un gol sobre el final y selló su pase a la siguiente ronda, mientras que Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en un partido marcado por la polémica habilitación de Folarin Balogun tras la revisión de su sanción. De esta manera, españoles y belgas protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final.

Los octavos de final llegarán a su fin este martes con los últimos dos encuentros del cuadro. La Selección argentina enfrentará a Egipto en Atlanta desde las 13 (hora argentina), mientras que más tarde Suiza se medirá con Colombia en Vancouver. Los vencedores de ambos partidos completarán el cuadro de los ocho mejores y se enfrentarán entre sí en la próxima instancia.

Con seis selecciones ya clasificadas, los cuartos de final comenzarán el jueves 9 de julio. Francia abrirá la instancia frente a Marruecos, el viernes será el turno del atractivo duelo entre España y Bélgica, mientras que el sábado Noruega enfrentará a Inglaterra y el ganador de Argentina-Egipto se cruzará con el vencedor de Suiza-Colombia para definir el último semifinalista del Mundial 2026.

El 11 titular confirmado de Egipto para enfrentar a la Selección argentina

El combinado del país africano buscará meterse por primera vez en su historia en los cuartos de final de un Mundial.

La formación de Egipto para enfrentar a la Selección argentina: Mostafa Shobeir Oufa; Karim Hafez, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany; Haissem Hassan, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah y Mostafa Ziko. DT: Hossam Hassan.

El 11 confirmado de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

La Selección tendrá los ingresos de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez para buscar el pase a cuartos de final.

El 11 de Scaloni está conformado por: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El historial de la Selección Argentina contra rivales africanos en Mundiales: cómo le fue cada vez que los enfrentó

Los vigentes campeones del mundo se enfrentarán este martes contra Egipto, en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

El rendimiento de la Selección argentina contra equipos de África, en la previa del partido contra Algeria en el Mundial 2026

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La Argentina jugará este martes contra Egipto, en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en el que será el décimo enfrentamiento con un rival africano en el torneo de selecciones más importante.

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Argentina vs Egipto, un duelo de octavos de final del Mundial 2026 que expone realidades socioeconómicas disimiles y sin ganadores

Por Gonzalo J. Zanotti

La Selección argentina buscará este martes los cuartos de final del Mundial 2026 frente a los africanos. El cruce invita a comparar dos países con historias, estructuras productivas e indicadores sociales muy distintos: del PBI y la inflación al desarrollo humano, la seguridad y la igualdad de género.

Argentina buscará este martes el pase a los cuartos de final del Mundial 2026. Enfrente estará Egipto, un rival al que nunca se enfrentó por los puntos. Será el tercer seleccionado africano que intentará interponerse en el camino hacia la defensa del título de la Albiceleste y el de más peso hasta ahora dentro de la cancha. Fuera, ambos países exhiben marcadas diferencias en tamaño económico, ingresos, desarrollo humano e indicadores sociales.

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Los partidos de este martes 7, por los octavos de final del Mundial 2026

  • Argentina vs. Egipto — 13.00 (Atlanta Stadium)
  • Suiza vs. Colombia — 16.00 (BC Place, Vancouver)

Quienes ya sellaron su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México son: Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra.

Cargadas y mensajes de provocación de Bélgica a EEUU tras la goleada en los octavos de final del Mundial 2026

La selección europea respondió a las polémicas desde sus redes sociales, tras vencer al equipo anfitrión. Además, el festejo del último gol vino acompañado de un mensaje al mandatario estadounidense.

La selección de Bélgica avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras golear 4-1 a Estados Unidos en un encuentro que estuvo rodeado de polémica desde la previa. La decisión de la FIFA de dejar sin efecto la expulsión de Folarin Balogun, permitiéndole disputar el partido, generó un fuerte malestar en el conjunto europeo, que respondió dentro y fuera de la cancha.

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Las selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 dejó atrás los 16avos de final y ya ingresa en los octavos, una instancia en la que los cruces de eliminación directa comienzan a perfilar a los grandes candidatos al título. A medida que avanza el torneo, las selecciones definen su destino entre el pase a los cuartos de final y la despedida de la Copa.

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Así están los cuartos de final del Mundial 2026: todos los cruces, el fixture completo y cuándo se juega cada partido 3

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, el primer partido en Miami será el 17 entre Arabia Saudita y Uruguay.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio, el primer partido en Miami será el 17 entre Arabia Saudita y Uruguay.

El Mundial 2026 ya entró en su etapa decisiva. Tras la histórica incorporación de los 16avos de final como consecuencia de la ampliación a 48 selecciones, el torneo transita los octavos de final y ya tiene seis clasificados a cuartos: Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España y Bélgica.

Este lunes, el seleccionado español derrotó 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo y selló su clasificación, mientras que Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en un encuentro marcado por la polémica habilitación de Folarin Balogun, quien finalmente pudo jugar tras la revocación de su suspensión.

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Bélgica aplastó a Estados Unidos y avanzó a cuartos de final del Mundial

Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en Seattle por los octavos de final del Mundial 2026 y selló su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará a España. Con un doblete de Charles De Ketelaere y los tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku, los europeos fueron ampliamente superiores y eliminaron al país anfitrión.

De esta manera, Estados Unidos se despidió del certamen y se convirtió en el último anfitrión en quedar eliminado de esta edición del Mundial. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino nunca encontró la forma de incomodar a Bélgica, que dominó el encuentro desde el inicio y justificó con claridad su clasificación.

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