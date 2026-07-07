Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, EN VIVO: el partido minuto a minuto y últimas noticias

El 11 titular confirmado de Egipto para enfrentar a la Selección argentina

El combinado del país africano buscará meterse por primera vez en su historia en los cuartos de final de un Mundial.

La formación de Egipto para enfrentar a la Selección argentina: Mostafa Shobeir Oufa; Karim Hafez, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany; Haissem Hassan, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah y Mostafa Ziko. DT: Hossam Hassan.