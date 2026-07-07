El dólar oficial retoma la senda alcista y toca un nuevo máximo en lo que va del año + Agregar ámbito en









La divisa norteamericana arrancó la semana con leves bajas, aunque entre los expertos se espera un incremento en el tipo de cambio durante este mes.co

El dólar oficial avanza este martes en el segmento mayorista. Foto: Freepik

El dólar oficial avanza este martes tras abrir la semana a la baja, y se enfila a cerrar la jornada con un nuevo máximo nominal anual. De hecho, las últimas estimaciones del mercado corrigieron al alza sus expectativas del tipo de cambio para los próximos meses.

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En el mercado oficial, el dólar mayorista sube $4,5 a $1.491 para la venta y toca un nuevo máximo en lo que va del año. Así, la distancia con el techo de la banda, que hoy se ubica a $1.815,42, se ubica al 21,8%.

Mientras, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación (BNA) cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta. En ese contexto, el dólar tarjeta se ubicó a $1.963.

En los mercados financieros, el dólar contado con liquidación (CCL) opera en los $1.563,40, mientras que el MEP lo hace a $1.521,86. Por su parte, el dólar blue cotiza a $1.510 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar blue acumula un avance mensual del 6%, el mayor salto en lo que va del año, en medio de una mayor presión cambiaria. Depositphotos Qué se espera para el dólar El pasado lunes se conoció que el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA de junio incorporó una revisión al alza en las estimaciones para el dólar oficial, aunque mantuvo un sendero de avance mensual.

Según la mediana de los participantes, el tipo de cambio mayorista promedio se ubicará en $1.482 en julio, unos $35 por encima de lo proyectado en el relevamiento anterior. Para los meses siguientes, las proyecciones también mostraron ajustes. En concreto, el informe estimó un dólar mayorista de $1.513 para agosto, $1.548 para septiembre, $1.589 para octubre, $1.621 para noviembre y $1.673 para diciembre. De esta manera, la comparación con el REM previo dejó correcciones al alza en buena parte del tramo relevado. Para agosto, la estimación subió cerca de $37; para septiembre, alrededor de $32; mientras que, para diciembre, pasó de $1.658 a $1.673.

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