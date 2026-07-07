Mundial 2026: EEUU, México y Canadá entre las peores anfitrionas de la historia

Ninguna de las tres selecciones superó los octavos del final del torneo. Solo dos países registraron peores campañas siendo locales.

México, EEUU y Canadá entre los peores anfitriones de la historia.

La participación de Estados Unidos, México y Canadá como anfitriones del Mundial 2026 terminó antes de lo esperado. Ninguno de los tres logró superar los octavos de final , un resultado que los ubicó entre las peores actuaciones de selecciones organizadoras en la historia del torneo.

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Solo Sudáfrica en 2010 y Qatar en 2022 registraron campañas menos exitosas como países anfitriones, de acuerdo con el historial de las Copas del Mundo .

El caso más negativo continúa siendo el de Qatar , que perdió sus tres compromisos de la fase de grupos frente a Países Bajos , Senegal y Ecuador , sin conseguir puntos.

En Sudáfrica 2010 , los Bafana Bafana se convirtieron en el primer seleccionado anfitrión eliminado en la fase de grupos, aunque rescataron un empate 1-1 frente a México en el debut y derrotaron 2-1 a la subcampeona del mundo, Francia . La goleada 3-0 sufrida ante Uruguay terminó dejándolos en el tercer puesto de su zona.

La selección dirigida por Mauricio Pochettino comenzó el torneo con grandes expectativas. En su estreno goleó 4-1 a Paraguay y luego aseguró el primer lugar del grupo tras vencer 2-0 a Australia .

EEUU fue eliminada por Bélgica. Cuenta de X: @USMNT

Con la clasificación asegurada, cayó 3-2 frente a Turquía utilizando un equipo alternativo, antes de superar 2-0 a Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final.

Sin embargo, el recorrido terminó abruptamente en los octavos, donde Bélgica lo superó con claridad y se impuso 4-1 en Seattle.

Estados Unidos igualó así su actuación como anfitrión en 1994, cuando también alcanzó los octavos de final y fue eliminado por Brasil, que luego conquistó el título.

México volvió a disputar el quinto partido pero no alcanzó

Para México, el certamen significó el regreso al denominado "quinto partido", una instancia que no alcanzaba desde el Mundial de 1986, también organizado en su territorio.

La selección de México no logra pasar los octavos de final. @miseleccionmx

En aquella edición llegó a los cuartos de final y cayó por penales frente a Alemania Federal, mientras que en 1970 también alcanzó esa ronda antes de ser goleado 4-1 por Italia.

En Norteamérica 2026, el Tri completó una sólida fase de grupos con puntaje ideal y luego eliminó a Ecuador en los dieciseisavos de final.

La ilusión terminó en el Estadio Azteca, donde Inglaterra, liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, lo eliminó en un partido condicionado por la expulsión de un futbolista mexicano cuando todavía restaba más de media hora de juego.

Canadá cerró su mejor Mundial

Aunque también quedó eliminada en los octavos de final, Canadá protagonizó la campaña más destacada de su historia mundialista.

Los Canucks, que habían perdido sus seis partidos anteriores entre México 1986 y Qatar 2022, lograron cambiar esa tendencia en esta edición.

Canadá protagonizó su mejor Mundial. FIFA

El seleccionado canadiense empató 1-1 con Bosnia-Herzegovina, consiguió su primer triunfo en una Copa del Mundo con una contundente goleada 6-0 sobre Qatar y luego perdió 2-1 frente a Suiza, resultado que lo dejó segundo en su grupo.

Ya en territorio estadounidense, derrotó 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final antes de caer 3-0 frente a Marruecos.

Pese a la eliminación, Canadá firmó la mejor actuación mundialista de su historia y fue el anfitrión que dejó la imagen más positiva entre las tres selecciones organizadoras.

Los antecedentes de otros países anfitriones

Además de los organizadores de Norteamérica 2026, otras selecciones que tampoco alcanzaron las semifinales de un Mundial disputado en casa fueron Francia (1938), Suiza (1954), España (1982), Japón (2002) y Rusia (2018).

Francia cayó en cuartos de final frente a Italia; Suiza fue eliminada por Austria en la misma instancia; España quedó afuera en la segunda fase de grupos del Mundial de 1982; Japón perdió en octavos ante Turquía en el torneo compartido con Corea del Sur, que sí alcanzó las semifinales; mientras que Rusia llegó hasta los cuartos de final antes de ser eliminada por Croacia, liderada por Luka Modri.