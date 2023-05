El jugador que tiene en la mira Scaloni para regresar a la Selección

Cabe recordar que era una pieza que alternaba entre la titularidad y la suplencia durante 2022 y que tenía su lugar en la Copa del Mundo asegurado. No obstante, la crueldad de este deporte provocó que se lesione una semana antes de que inicie el camino de la Selección Argentina y deba ser reemplazado de urgencia por Thiago Almada (también entró Ángel Correa por Joaquín Correa).

El jugador tuvo una muy buena temporada en Italia donde demostró su capacidad goleadora y se hizo cargo de la Fiorentina en varias oportunidades. De hecho, anotó un gol en la final de la copa italiana, pese a que su equipo terminó cayendo por 2-1 ante Inter de Milán. El jugador es el indicado para formar parte del campeón del mundo y tener una linda competencia interna con Alejandro Garnacho y Ángel Di María, que jugaría sus últimos partidos.

Scaloni también mira al Sub-20

No solo hay que pensar en el equipo mayor, sino que Scaloni sigue atentamente lo que acontece en el Mundial Sub-20 que se disputa justamente en Argentina. Esto se debe a que muchos de estos jugadores no tendrán más chances de defender al equipo juvenil y ya tendrán la edad para dar el salto al mayor, por lo que podrían ser importantes en un futuro no muy lejano.

Por el momento, el equipo lleva puntaje ideal porque triunfó ante Uzbekistán y Guatemala asegurando su lugar en los octavos de final, pero quiere terminar primero y hoy buscará la victoria ante Nueva Zelanda para cerrar el grupo de la mejor manera posible.