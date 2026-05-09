Otro récord para Faustino Oro: será gran maestro del ajedrez a los 12 años + Seguir en









Conseguirá la última norma que le resta para lograrlo. Es la segunda persona más joven del mundo en lograrlo.

Faustino Oro sigue llamando la atención del mundo con su rendimiento. aeroflotopen

Ahora sí: Faustino Oro logró finalmente consagrarse como gran maestro del ajedrez y se consolida como una de las promesas deportivas más importantes del país. El objetivo será cumplido en el Festival de Cerdeña, en donde derrotó al polaco Bartolomiej Niedbala y su próximo cruce quedó fijado contra el ruso Ian Nepomniachtchi que, al también ser gran maestro, desbloqueó la última norma que le restaba al ajedrecista porteño.

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De esta forma, con 12 años, 6 meses y 26 días se convirtió en el segundo gran maestro más joven de la historia del ajedrez, sólo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien alcanzó esa meta con 12 años, 4 meses y 25 días. Previamente, se había convertido en el argentino más joven en participar de una competición olímpica, al ser citado para la Olimpíada de Samarcanda 2026, superando la marca de Alan Pichot, quien participó en Bakú 2016 a los 18 años.

La gesta de convertirse en gran maestro del ajedrez no es fácil de alcanzar dado que también depende del azar de los cruces: la norma que le restaba era cruzarse con al menos tres grandes maestros en un torneo abierto, en donde se reúnen centenares de competidores. En el caso del Festival de Cerdeña, los participantes fueron 150, entre los que el próximo rival de Faustino Oro, Ian Nepomniachtchi, es uno de los favoritos en terminar como líder.

El camino de Faustino Oro para ser gran maestro El argentino ya contaba con dos normas y también había alcanzado el rating requerido por la Federación Internacional de Ajedrez, por lo que solo necesitaba completar la tercera para acceder al máximo título. El antecedente más cercano se dio en el Aeroflot Open 2026, disputado en Moscú, donde Oro llegó a la última partida con chances concretas de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia. Sin embargo, perdió con piezas negras contra el ruso Aleksey Grebnev.

Faustino Oro 2026 Faustino Oro es una de las promesas deportivas más importantes del país. Tata Steel Chess

El camino previo de Oro venía marcado por récords de enorme impacto. En junio de 2024 se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia, con apenas 10 años, 8 meses y 16 días. También fue el jugador más joven en superar los 2300 puntos ELO FIDE y, en septiembre de 2025, el primero de 11 años en cruzar la barrera de los 2500 puntos, uno de los requisitos para ser Gran Maestro. Su explosión global llegó también en el plano digital, cuando en marzo de 2024 derrotó al excampeón mundial Magnus Carlsen en una partida bullet en Chess.com, una victoria que se viralizó rápidamente y reforzó su lugar como una de las grandes promesas del ajedrez mundial. En el tablero físico, Oro también viene acumulando resultados destacados. Ganó el torneo Legends & Prodigies 2025 en Madrid de manera invicta, con 7,5 puntos sobre 9, actuación que le permitió obtener su primera norma de Gran Maestro. La segunda llegó meses después, en un torneo cerrado disputado en Argentina, donde terminó cuarto con 5,5 puntos y una performance superior a los 2600 puntos. Ahora, en Italia, el argentino vuelve a estar frente a una posibilidad decisiva.

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