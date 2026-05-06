Problemas para Lionel Scaloni: Gianluca Prestianni se perdería parte del Mundial 2026 por una sanción de la FIFA + Seguir en









El delantero de 20 años recibió una por otros motivos que no tienen que ver con el presunto ataque racista, que lo afectarían de ser convocado a la próxima Copa del Mundo.

EL argentino de 20 años se perderá los primeros dos partidos con la selección Argetnina si es convocado al Mundial 2026.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) amplió este miércoles la sanción contra Gianluca Prestianni, delantero argentino del Benfica de Portugal, por lo que no podrá disputar, -de ser convocado-, sus primeros dos partidos con la selección Argentina, que dirige Lionel Scaloni.

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"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido ampliar la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni para que tenga efecto en todo el mundo", dijo un portavoz de la FIFA a medios internacionales . "La sanción se ha ampliado de conformidad con el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA".

A pesar de que el castigo fue inicialmente impulsada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), en un gesto de respaldo y para dar el ejemplo, FIFA trasladó la sanción a sus competencias internacionales. En este caso, la más próxima a disputarse en la que podría jugar Prestianni es la Copa Mundial que inicia en junio.

Por ende, el argentino no podrá debutar en la primera fecha del Mundial 2026. Además, el surgido en Vélez no viene siendo convocado por Scaloni en las últimas fechas FIFA, ya que su última cita al seleccionado fue en noviembre pasado. Para que la sanción no se traslade y no se cumpla con en el combinado Nacional, Prestianni debería esperar hasta al menos septiembre del año que viene, cuando inicien nuevamente los campeonatos internacionales en Europa, donde no podría jugar los primeros dos partidos de la fase de grupos con el SL Benfica de Portugal, del torneo que disputen (casi con seguridad la Champions League).

Prestianni Vinicis Angel Martinez/Getty Images Angel Martinez/Getty Images

Por otro lado, convocar a un jugador que no viene siendo tenido en cuenta, para que no pueda participar los primeros dos encuentros, Argelia y Austria respectivamente, parecería ser una decisión contraproducente para el seleccionado argentino. Por lo que está última resolución de la entidad máxima del fútbol, parece interrumpir cualquiera plan de Prestianni para disputador el Mundial 2026. Por qué terminaron sancionado a Prestianni A pesar de que la UEFA resolvió que el argentino de 20 años no realizó comentarios racistas tras las provocaciones del delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Junior, si fue sancionado por "conducta discriminatoria" tras haber lanzado expresiones homofóbicas. Mientras se desarrollaba el caso, el propio Prestianni reconoció su error y se defendió de las acusaciones -y sanciones- por racismo. Por ello, cuando se esperaba una sanción mayor, finalmente se redujo a seis partidos, de los cuales el joven argentino ya cumplió dos.