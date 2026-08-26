El ojo de halcón del fútbol: qué es Football Video Support y cómo funciona

La FIFA probó en una liga profesional esta alternativa al VAR, diseñada para reducir costos a las federaciones.

Muchos pensaron que el VAR llegaba al fútbol para ponerle fin a las polémicas, pero, si bien solucionó parcialmente algunos problemas, no termina de conformar a los fanáticos. El tiempo se sigue perdiendo, el error humano no se redujo tanto como esperaba la FIFA y las quejas siguen aumentando.

Lejos de abandonar la tecnología, ahora se probará un sistema que no es tan nuevo, pero busca agilizar las revisiones y reducir el tiempo perdido cuando una jugada llega a la pantalla. Se trata del Football Video Support, mejor conocido como FVS , una herramienta de menor costo para las federaciones que también puede llegar a ligas con menos recursos.

Una de las principales diferencias del FVS con respecto al VAR es que no hay un grupo de árbitros siguiendo el partido desde una sala y decidiendo cuándo intervenir o llamar al colegiado principal. La revisión empieza solamente cuando uno de los entrenadores considera que hubo un error y pide volver a mirar una jugada.

Más allá de estas pruebas, el VAR continúa desembarcando en ligas donde la primera división aún no lo utilizaba.

Para hacerlo, el técnico debe girar un dedo en el aire , entregar una tarjeta al cuarto árbitro e indicar qué acción quiere revisar. Cada equipo dispone de dos oportunidades por partido, por lo que debe elegir en qué momento considera necesario utilizar una.

Si después de mirar las imágenes el árbitro cambia lo que había cobrado y le da la razón al reclamo, el entrenador recupera la tarjeta. Si mantiene su decisión, ese pedido se pierde. En caso de prórroga, se suma una tercera y también se conservan las que hayan quedado sin utilizar durante los 90 minutos.

Las revisiones están limitadas a goles, penales, tarjetas rojas directas y errores de identidad, como una sanción aplicada al futbolista equivocado. El árbitro principal es quien observa nuevamente la jugada y decide si mantiene o modifica lo que había cobrado.

El FVS busca agilizar el juego y reducir las constantes demoras del VAR. FIFA

Cómo fue su implementación en la Ligue 3 de Francia

La Ligue 3 incorporó el FVS en la temporada 2026/27, coincidiendo con la profesionalización de la tercera división francesa. Con esa decisión también hizo historia, ya que se convirtió en la primera competencia masculina profesional en utilizar este sistema durante sus partidos.

Su estreno llegó apenas cinco minutos después del inicio del encuentro entre Aubagne y Thionville. Un futbolista visitante fue derribado por Bilel Tafni cuando avanzaba rumbo al arco y Julien François, entrenador de Thionville, decidió utilizar una de las tarjetas.

El árbitro fue hasta la pantalla ubicada junto al campo, volvió a observar la acción y modificó su decisión inicial. Tafni recibió la tarjeta roja directa y Aubagne quedó con diez jugadores. Como el pedido había sido correcto, Thionville conservó la oportunidad que acababa de utilizar.

El FVS ya tenía antecedentes antes de llegar al fútbol profesional masculino. Había sido utilizado en el Mundial de fútbol sala de 2021 y después pasó por España, tanto en Primera RFEF como en la Liga F. La Ligue 3 tomó ahora ese sistema para probarlo dentro de una categoría profesional.