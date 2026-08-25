River rescindió el contrato de Germán Pezzella y el defensor se despidió con un emotivo mensaje

El campeón del mundo acordó su salida de común acuerdo con el club después de haber quedado apartado del plantel profesional.

River confirmó este martes la salida de Germán Pezzella , quien acordó de común acuerdo con la dirigencia la rescisión de su contrato y puso punto final a su segunda etapa en el club.

El defensor de 35 años, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, se encontraba dentro del grupo de futbolistas que trabajaban apartados del plantel profesional conducido por Eduardo Coudet y buscaban una salida.

“El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual”, informó la institución a través de sus redes sociales.

En el comunicado, River recordó que el marcador central se formó en las divisiones inferiores y que conquistó cinco títulos durante sus dos ciclos en Núñez . “River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa”, agregó el club.

Poco después de que se hiciera oficial la rescisión, Pezzella utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la institución y de los hinchas. El futbolista publicó una imagen en la que aparece besando el escudo de River y acompañó la foto con un breve mensaje: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias” .

El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte… pic.twitter.com/GJplPWqGU4

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La publicación generó rápidamente reacciones de algunos de sus compañeros. Marcos Acuña le escribió “Grande, amigo”, mientras que Giuliano Galoppo lo definió como “un ejemplo” y le deseó lo mejor. También se sumó Fabricio Bustos, quien destacó al defensor y le expresó sus buenos deseos para la próxima etapa de su carrera.

El segundo ciclo de Pezzella en River

Pezzella había regresado a River a mediados de 2024, luego de que el club ejecutara la cláusula de salida de u$s4 millones que tenía en el Betis de España. Su retorno generó una fuerte expectativa por tratarse de un futbolista surgido de las Inferiores del club y campeón del mundo con la Selección argentina.

Sin embargo, durante su segunda etapa no logró sostener el rendimiento esperado y también atravesó una lesión de gravedad. El 9 de agosto de 2025, el defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que lo mantuvo durante varios meses fuera de las canchas.

Con los posteriores cambios en el plantel, Pezzella terminó quedando fuera de la consideración del cuerpo técnico y pasó a entrenarse de manera diferenciada junto a otros jugadores.

Su salida se suma al proceso de reestructuración que atraviesa el plantel de River. Entre los futbolistas que también habían quedado apartados se encuentran Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kendry Páez y Matías Viña, cuyos futuros todavía deberán resolverse.