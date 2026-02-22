El video del susto de Yuki Tsunoda en la Fórmula 1: se incendió el auto en un show en San Francisco + Seguir en









El piloto japonés logró salir ileso luego de que el histórico RB7 comenzara a arder en plena demostración urbana. Fue su primera aparición pública tras dejar la titularidad en la Fórmula 1.

Tsunoda, con su vehículo incendiado

Un momento de tensión se vivió en las calles de San Francisco cuando el auto de Fórmula 1 que conducía Yuki Tsunoda se prendió fuego durante una exhibición organizada por Red Bull Racing. El episodio ocurrió ante cientos de espectadores y obligó a interrumpir la demostración.

El piloto japonés estaba al volante del Red Bull RB7, el modelo con el que Sebastian Vettel conquistó el campeonato mundial en 2011. Tras una detención en la zona de Marina Boulevard, comenzó a salir humo desde la parte trasera del vehículo y, en cuestión de segundos, las llamas se hicieron visibles.

Alertado por el público y los miembros del equipo, Tsunoda reaccionó con calma: se quitó los cinturones de seguridad y descendió sin lesiones, mientras el personal de asistencia controlaba el foco ígneo.

Tsunoda Antecedente similar y presente deportivo de Tsunoda No es la primera vez que el japonés enfrenta una situación de este tipo en un evento promocional. En 2024, durante una exhibición urbana en Asia, también sufrió un incendio mecánico en plena demostración.

El incidente se produce en un momento particular de su carrera. Tras competir en 22 Grandes Premios en 2025 como compañero de Max Verstappen, la escudería decidió ubicarlo como piloto de reserva para la nueva temporada que comenzará en Australia. Desde su debut en 2021, Tsunoda acumula más de un centenar de participaciones y 124 puntos en la máxima categoría.

El episodio volvió a poner en debate los riesgos técnicos de utilizar autos históricos de Fórmula 1 fuera de los circuitos tradicionales. En esta ocasión, la rápida reacción del piloto y del equipo evitó consecuencias mayores.