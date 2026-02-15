Franco Colapinto ilusiona a Alpine tras los tests en Bahréin y recibe un fuerte respaldo interno + Seguir en









El piloto argentino cerró una semana positiva en la pretemporada y fue reconocido públicamente por el director deportivo de Alpine, quien confía en su potencial para la temporada 2026.

Franco Colapinto cerró un muy buen fin de semana en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto completó los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin con un balance alentador, luego de revertir un inicio complicado y cerrar con un rendimiento competitivo que renovó el optimismo dentro de Alpine.

El pilarense había comenzado la semana con dificultades, ya que el miércoles provocó una bandera roja y finalizó en el último puesto de la jornada. Sin embargo, tras no girar el jueves, tuvo una destacada recuperación el viernes, cuando completó más de 100 vueltas y logró ubicarse octavo, mostrando consistencia y evolución en el rendimiento.

Su mejor registro fue de 1:35.806, lo que lo convirtió en el más rápido del equipo en una de las sesiones y dejó señales positivas de cara al inicio del campeonato.

El respaldo clave de Nielsen a Colapinto El buen desempeño no pasó desapercibido puertas adentro. Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, expresó su confianza en el argentino y anticipó una temporada prometedora. “Si logramos entregarle un coche superior, estoy absolutamente convencido de que veremos lo mejor de él”, afirmó.

Con nuevos ensayos previstos del 18 al 20 de febrero en Bahréin y el debut oficial el 5 de marzo en Australia, Colapinto se perfila como una de las apuestas más interesantes de la escudería francesa.