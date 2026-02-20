La reflexión de Franco Colapinto sobre la nueva temporada: "Hay 4 equipos bastante por delante" + Seguir en









El piloto argentino se pronunció sobre los cambios que hay en la categoría a partir de esta temporada.

Luego de concluir con su actividad en los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, Franco Colapinto participó de la conferencia de prensa oficial de la categoría. El piloto argentino comentó sobre la actualidad de Alpine y reflexionó sobre el andar de la nueva temporada.

"Creo que la adaptación será una de las claves en esta primera parte de le temporada. Cambiando de pista a pista, todo cambia: la forma en que conduces, el despliegue, y veremos que necesitaremos aprender mucho antes de que llegue la carrera", comentó Colapinto.

"Cómo es el rendimiento es difícil de decir. Creo que hay cuatro equipos que están bastante por delante y luego es el resto de los equipos que también estamos muy juntos entre nosotros. Tendremos que esperar y ver en la carrera uno donde realmente estamos", concluyó.

El piloto pilarense de 22 años transita su primera pretemporada como piloto titular, luego de un 2024 en Williams y 2025 con Alpine, ambos entrando como suplente.

Colapinto también se refirió a los cambios reglamentarios de la Fórmula 1 en relación a la temporada pasada. "Se siente diferente, por supuesto, al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor".

