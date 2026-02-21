Franco Colapinto se prepara para su debut en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 tras una intensa pretemporada

El piloto argentino estrenará un nuevo auto de Alpine. La el nuevo año llega con renovaciones en las reglas.

La pretemporada de la Fórmula 1 llegó a su fin en Baréin y el calendario 2026 se pondrá en marcha el domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia , primera parada de una temporada que contará con 30 competencias (24 Grandes Premios y seis eventos sprint). La mayor expectativa está puesta en Franco Colapinto y un nuevo año compitiendo en Alpine, aunque con un auto renovado.

La categoría iniciará una nueva era reglamentaria en el Circuito Albert Park de Melbourne , escenario tradicional que abrirá el año bajo un marco de alta expectativa .

Debido a la diferencia horaria con Argentina , la actividad comenzará durante la noche del jueves 5 de marzo a las 22.30 con la Práctica Libre 1 , continuará en la madrugada del viernes 6 a las 2.00 con la FP2 y tendrá su último ensayo el viernes por la noche a las 22.30 con la FP3 . La clasificación se disputará el sábado 7 a las 2.00 de la madrugada y la carrera principal, pactada a 58 vueltas , largará el domingo 8 a la 1.00 (hora argentina).

Con 352 vueltas completadas en Baréin y un total de 2.452 kilómetros recorridos al volante del nuevo A526 , sumando también los ensayos privados en Barcelona , Franco Colapinto llegará a Australia con un sólido rodaje acumulado. Su mejor registro fue de 1:33.818 en su última jornada en Sakhir , mientras que su compañero Pierre Gasly mejoró ligeramente la marca con un 1:33.421 .

Aunque ambos tiempos quedaron lejos del mejor crono absoluto de la pretemporada, el 1:31.992 de Charles Leclerc con Ferrari , la escudería con base en Enstone mostró estabilidad y una evolución consistente que la ubica en la pelea del segundo grupo, detrás de McLaren , Mercedes , Red Bull Racing y la propia Ferrari.

franco colapinto Colapinto estrenará un nuevo auto en 2026. Archivo

Tras un 2025 complicado, Alpine buscará recuperar protagonismo y sumar puntos de manera regular. El argentino, que reemplazó a Logan Sargeant en Williams a mitad de 2024 y tomó el lugar de Jack Doohan en Alpine en 2025, iniciará ahora su primera temporada completa como piloto titular en la Máxima.

“Es difícil saber dónde estamos. Hay una diferencia muy grande con los primeros cuatro equipos (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), después estamos ahí. Veremos cómo va cuando se ponga todo un poco más serio en Australia, pero con ganas de que llegue y ver cómo estamos en realidad. Mercedes seguramente tiene algo guardado y eso nos va a venir bien”, expresó el piloto de 22 años en diálogo televisivo.

Nueva era reglamentaria: autos más livianos y sin DRS

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula One Management (FOM) implementaron un reglamento que transformó la fisonomía de los monoplazas. Los autos ahora son más compactos, con una reducción de 200 milímetros en la distancia entre ejes y un chasis 100 milímetros más angosto. El peso mínimo bajó a 770 kilos, es decir, 30 kilos menos que en 2025.

El histórico DRS, vigente entre 2011 y 2025, dejó de utilizarse y fue reemplazado por sistemas de aerodinámica activa, que permiten modificar los alerones desde la cabina. Además, debutará el Manual Override Mode (MOM), un impulso extra de potencia eléctrica que se activa cuando el piloto se encuentra a menos de un segundo del rival en la zona de detección.

Por primera vez, el motor de combustión y el sistema eléctrico aportarán en partes iguales, 50% cada uno, hasta alcanzar cerca de 1.000 caballos de fuerza, un cambio sustancial respecto al esquema anterior, donde el componente eléctrico representaba el 30%.

En la zona media, equipos como Haas, Racing Bulls, Williams y Audi aparecen como rivales directos de Alpine. Más atrás figura la flamante undécima escudería, Cadillac, que desembarca con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como titulares y tendrá como prioridad desarrollar su estructura durante esta primera campaña.

La gran incógnita del inicio será Aston Martin, que encaró la nueva etapa con altas expectativas tras la llegada de Adrian Newey y los motores Honda, pero sufrió inconvenientes mecánicos en los ensayos y llega a Melbourne con interrogantes abiertos.

El desafío del GP de Australia

El debut de Colapinto como titular absoluto genera una enorme expectativa en Argentina, donde el automovilismo mantiene una tradición histórica en la Máxima. El trazado urbano de Albert Park, con sus curvas rápidas y sectores técnicos, exigirá precisión en la gestión de neumáticos y en la administración energética bajo el nuevo reglamento.

Más allá del resultado puntual, la primera fecha será clave para dimensionar el verdadero potencial del Alpine A526 frente a sus competidores directos. La adaptación al nuevo sistema aerodinámico y al equilibrio híbrido será determinante para definir estrategias y oportunidades de adelantamiento.

Con la cuenta regresiva en marcha, la temporada 2026 promete ser una de las más disruptivas de la historia reciente de la Fórmula 1. Y para Franco Colapinto, el desafío en Australia no solo marcará el inicio del campeonato, sino también el comienzo de una etapa decisiva en su carrera dentro del automovilismo mundial.