Ralf Schumacher y su dura crítica a Franco Colapinto tras un despiste en Bahréin: "Fue vergonzoso"

El expiloto alemán cuestionó al argentino por un error en los ensayos, aunque el pilarense completó una sólida semana de pruebas con Alpine.

Ralf Schumacher no perdonó al argentino

El paso de Franco Colapinto por los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin dejó sensaciones positivas en términos generales, pero también generó polémica tras un error que no pasó desapercibido. El argentino protagonizó un despiste durante un simulacro de largada, situación que despertó una fuerte crítica de Ralf Schumacher, quien calificó el episodio como “vergonzoso”.

Cuándo ocurrió el incidente de Colapinto El incidente ocurrió cuando el piloto de Alpine calentaba los neumáticos antes de la práctica de partida. En ese momento, perdió momentáneamente el control del monoplaza y se dirigió hacia el muro. Sin embargo, logró recuperar el dominio del auto rápidamente, evitó daños mayores y continuó con normalidad la sesión.

Las palabras del expiloto alemán, hermano del siete veces campeón Michael Schumacher, reflejaron su mirada crítica sobre el argentino. Schumacher ha cuestionado en otras ocasiones la presencia de Colapinto en la categoría, especialmente en el contexto de la disputa por asientos con su sobrino Mick Schumacher.

Franco Colapinto El incidente ocurrió cuando el piloto de Alpine calentaba los neumáticos antes de la práctica de partida. Foto: Alpine Más allá del episodio puntual, el balance deportivo del argentino fue positivo. Colapinto acumuló 144 vueltas en la última jornada y marcó un tiempo competitivo de 1:36.874, ubicándose entre los mejores registros de manera extraoficial. El objetivo principal del equipo francés fue recolectar datos y continuar el desarrollo del monoplaza.

El propio piloto destacó el progreso logrado. “Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas y tener mucho para analizar”, expresó, remarcando el enfoque en ganar experiencia y mejorar el rendimiento de cara al inicio de la temporada.