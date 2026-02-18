Franco Colapinto terminó entre los 10 primeros en las prácticas de Bahrein, tras despistarse + Seguir en









El piloto argentino tuvo una falla de cálculos en una curva y se salió de la pista en las prácticas de Bahrein, al ser perseguido por Carlos Sainz. Luego, mejoró sus tiempos y terminó noveno.



En la segunda jornada de prácticas de la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahrein, Franco Colapinto redondeó una buena performance ya que concluyó entre los diez mejores tiempos. Con su 1:35.475 como vuelta más rápida, quedó en el noveno puesto de la grilla, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly (finalizó 13).

La jornada no había empezado fácil. Por la mañana, el A526 mostró algunas "mañas" y dejó al argentino con pocas vueltas y un tiempo discreto que lo ubicaba en el fondo.

De hecho, el piloto argentino tuvo un fallo de cálculos en una curva, tuvo que bloquear neumáticos y se fue de la pista, tras ser perseguido por Calos Sainz.

Sainz presionó a Colapinto y el argentino bloqueó los neumáticos del Alpine, en Baréin.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/dJDGOPIxVD — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 18, 2026 Pero en el segundo turno, tras el gran laburo de los mecánicos, Franco salió a pista con todo: metió el 8° mejor tiempo del día, quedando a tiro de Sainz (Williams) y superando por casi medio segundo a su experimentado compañero de equipo, Gasly.

