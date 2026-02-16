Franco Colapinto está desarrollando la última parte de su pretemporada para la edición 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino encara año con una puesta a punto física y técnica de máxima exigencia.
Video: Franco Colapinto mostró su entrenamiento especial para ejercitar su cuello en la pretemporada para la Fórmula 1
El piloto argentino de la Fórmula 1 se encuentra en plena pretemporada para tener un buen año con Alpine. Así, surgieron videos de sus ejercicios.
Las rutinas son meticulosamente diseñadas para mejorar su rendimiento ante las demandas extremas de la F1, donde el cuerpo enfrenta aceleraciones laterales y cargas elevadas durante más de 300 kilómetros de carrera.
Colapinto compartió videos en los que se lo ve utilizando un arnés especial para entrenar la musculatura cervical.
Desde este miércoles hasta el viernes se llevarán a cabo los segundos tests oficiales de pretemporada, nuevamente en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin. El campeonato comenzará el 8 de marzo en Australia.
