Fórmula 1: Leclerc dominó la sesión matutina en Bahréin

El piloto monegasco tuvo una muy sólida sesión. Además, Franco Colapinto habló con los medios sobre el desafio de adaptarse a los cambios de esta nueva temporada.

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) protagonizó una muy sólida sesión matutina en el último día de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin, donde consiguió la primera posición.

Leclerc, que este año quiere meterse dar batalla por el título, logró dar la considerable cantidad de 80 vueltas en el Circuito Internacional de Bahréin, donde registró el mejor tiempo cuando giró en 1:33,689.

En la segunda posición finalizó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), a 227 milésimas de Leclerc, mientras que el top 5 lo completaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y los franceses Esteban Ocon (Haas) e Isack Hadjar (Red Bull), todos ellos a menos de un segundo del líder.

Por otra parte, el compañero del argentino Franco Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly , tuvo una buen actuación y terminó en el sexto lugar, a un segundo y 157 milésimas de Leclerc. Además pudo dar 57 vueltas sin mayores inconvenientes, lo que demuestra la fiabilidad del A526 con el que competirán este año.

Las últimas posiciones fueron para el británico Arvid Lindblad (Racing Bulls), el español Carlos Sainz Jr. (Williams), el alemán Nico Hulkenberg (Audi) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac).

Por otra parte, el canadiense Lance Stroll no pudo registrar tiempos con su Aston Martin, que cada vez tiene más problemas y genera preocupación de cara al inicio de la temporada.

La actividad en Bahréin continua con la sesión nocturna, que es de 9 a 13 (hora de Argentina) y que marcará el final de la pretemporada.

Colapinto habló con la prensa y remarcó la importancia de la adaptación

image

Luego de concluir con su actividad en los tests de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, Franco Colapinto participó de la conferencia de prensa oficial de la categoría y comentó sobre la actualidad de Alpine.

El piloto argentino remarcó: "Creo que la adaptación será una de las claves en esta primera parte de le temporada. Cambiando de pista a pista, todo cambia: la forma en que conduces, el despliegue, y veremos que necesitaremos aprender mucho antes de que llegue la carrera".

"Cómo es el rendimiento es difícil de decir. Creo que hay cuatro equipos que están bastante por delante y luego es el resto de los equipos que también estamos muy juntos entre nosotros. Tendremos que esperar y ver en la carrera uno donde realmente estamos", concluyó.