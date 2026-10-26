El Balón de Oro mueve hasta u$s17,9 millones por edición y puede generar primas de u$s4,5 millones para el ganador

El galardón cumple 70 años con una gala inédita en Londres y un negocio que combina patrocinios, derechos internacionales y licencias comerciales. Aunque no entrega dinero al ganador, las cláusulas con clubes y marcas pueden sumar millones a sus ingresos.

Más allá del reconocimiento que implica para un futbolista , el Balón de Oro es un negocio que mueve hasta u$s17,9 millones por edición y puede generar primas de u$s4,5 millones para el ganador.

El Balón de Oro cumple 70 años y consolida su lugar como uno de los activos comerciales más reconocidos del fútbol mundial. La ceremonia de 2026, que se celebra este lunes 26 de octubre en el London Palladium, marca un hito: por primera vez, la entrega abandona París y se traslada a Londres, en homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del premio, en 1956.

Detrás del prestigio deportivo existe un negocio que, según estimaciones de Futbolnomics, genera entre u$s11,2 millones y u$s17,9 millones. El negocio se sostiene en los ingresos por patrocinios, derechos internacionales, servicios de hospitalidad y licencias comerciales. En 2024, la facturación del evento se estimó en unos u$s16,8 millones.

Estas cifras permiten dimensionar el valor económico de una marca que logró transformar una distinción periodística en una plataforma internacional de exposición para empresas, clubes y futbolistas.

La estructura comercial cambió en 2024, cuando la UEFA se incorporó como coorganizadora junto con Groupe Amaury, propietario de las publicaciones France Football y L'Équipe. El grupo francés conserva la marca y supervisa el proceso de votación, mientras que el organismo europeo aporta su experiencia en el fútbol internacional, comercializa los derechos globales y organiza la gala.

El sistema busca separar la explotación comercial de la elección deportiva. En la categoría masculina, un jurado de 100 periodistas especializados selecciona a sus favoritos entre los 30 nominados. En la femenina participan 50 periodistas, uno por cada país habilitado según los criterios establecidos por la organización.

La edición de 2026 contempla el rendimiento individual, los logros colectivos y el comportamiento deportivo durante el período de evaluación, que culminó con la final del Mundial del 19 de julio. La ampliación del calendario internacional y la presencia de figuras de distintas ligas refuerzan el atractivo global de la ceremonia.

En el frente comercial, Qatar Airways ocupa desde 2025 el lugar de Global Presenting Partner. Para 2026 también figuran marcas como Adidas, Topps y Hankook. La asociación con empresas de indumentaria, coleccionables y movilidad permite vincular el premio con diferentes segmentos del consumo deportivo.

La audiencia es otro activo para los patrocinadores. El último dato citado, correspondiente a 2024, registró un pico de 2,2 millones de espectadores simultáneos en plataformas de streaming y una media de 1,59 millones, sin incluir la televisión. La distribución internacional y la circulación posterior de imágenes en redes sociales amplían el alcance de una ceremonia que concentra la atención sobre los principales nombres del fútbol.

El Balón de Oro está sobre la mesa: Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y Lionel Messi, entre los principales candidatos para quedarse con el máximo trofeo. IA

El trofeo no paga, pero abre la puerta a millones

Para el futbolista ganador, el Balón de Oro tiene una particularidad: France Football no entrega un premio en efectivo. La recompensa directa es el trofeo, elaborado principalmente en latón, con un baño de oro de 14 quilates y una base de pirita. Su valor material se estima entre u$s3.360 y u$s3.920.

El verdadero impacto económico aparece en los contratos. Los acuerdos con clubes y marcas deportivas pueden incluir bonificaciones por conquistar el premio, además de incentivos vinculados con títulos, estadísticas individuales y reconocimientos internacionales.

En el caso de los contratos publicitarios, las estimaciones citadas para este tipo de cláusulas ubican las primas entre u$s1,12 millones y u$s4,48 millones. No se trata de una tarifa oficial ni de un pago garantizado para todos los ganadores: los montos dependen de cada contrato y de las condiciones negociadas con las marcas.

Los clubes también pueden contemplar incentivos específicos. Las referencias del mercado sitúan algunas de estas primas entre u$s560.000 y u$s1,12 millones. Para las instituciones, el desembolso puede justificarse por el valor deportivo y comercial que aporta contar con el mejor futbolista del mundo.

A estos ingresos se suma un efecto menos inmediato, pero potencialmente más importante: el aumento de la visibilidad internacional. La victoria puede fortalecer la posición negociadora del jugador frente a patrocinadores, facilitar la renovación de acuerdos existentes y atraer nuevas propuestas comerciales.

Messi, Cristiano Ronaldo y una carrera que vuelve a abrirse

El palmarés histórico muestra el peso de las grandes figuras en la construcción de la marca. Lionel Messi lidera con ocho Balones de Oro, seguido por Cristiano Ronaldo, con cinco. Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten consiguieron tres cada uno.

Entre Messi y Cristiano Ronaldo acumularon 13 premios entre 2008 y 2023, una hegemonía que contribuyó a convertir la distinción en un acontecimiento global. En 2026, la disputa vuelve a presentar perfiles diferentes, con Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal entre los principales candidatos, mientras Messi también aparece en la conversación.

La incertidumbre sobre el ganador alimenta el interés comercial de la gala. La expectativa, la cobertura de los medios y la repercusión digital multiplican los puntos de contacto con los patrocinadores y refuerzan el valor de los derechos asociados al evento.

Así, el Balón de Oro funciona en dos niveles económicos. Para la organización, es una marca internacional capaz de generar millones de dólares mediante acuerdos comerciales y distribución audiovisual. Para el futbolista, es una distinción sin premio monetario directo, pero con capacidad para activar primas contractuales y oportunidades publicitarias de varios millones.

Setenta años después de su creación, el galardón mantiene su valor deportivo, pero también representa un negocio en el que el prestigio se transforma en exposición, la exposición en oportunidades comerciales y la victoria en una ventaja negociadora para las grandes estrellas.