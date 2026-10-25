Balón de Oro 2026: Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane van por el premio en Londres

La ceremonia se realizará este lunes en el 70º aniversario del galardón, con varios candidatos y Lautaro Martínez como el otro argentino nominado.

El Balón de Oro celebra en 2026 su 70º aniversario, con una ceremonia que por primera vez tendrá como sede a Londres.

El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes en Londres, en una ceremonia que reunirá a las principales figuras del fútbol mundial y que tendrá una disputa sin un favorito indiscutido. Lamine Yamal, Harry Kane, Kylian Mbappé, Rodri y Lionel Messi aparecen entre los aspirantes al galardón, que celebrará su 70º aniversario fuera de París por primera vez en su historia.

La gala comenzará a las 17 de la Argentina , en The London Palladium, y marcará el desembarco de la premiación en la capital británica. El cambio de sede también funcionará como homenaje a Stanley Matthews , el inglés que se convirtió en el primer ganador del premio en 1956.

Entre los candidatos se destaca Lionel Messi , quien a los 39 años viene de disputar la final del Mundial y buscará sumar un nuevo reconocimiento a su trayectoria. El capitán argentino ya conquistó el Balón de Oro en ocho ocasiones: la última fue en 2023, cuando jugaba en el París Saint-Germain.

El otro representante argentino es Lautaro Martínez , aunque sus posibilidades aparecen más relegadas. El delantero fue protagonista de la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial, con un gol decisivo, pero no pudo jugar el domingo con el Inter ante Fiorentina debido a una lesión.

Uno de los principales candidatos es Lamine Yamal , de 19 años, quien llega tras conquistar la Liga española y el Mundial con la selección de España. El joven delantero manifestó su confianza en una entrenvista a Movistar Plus: “Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”, sostuvo.

Kylian Mbappé, de 27 años, también defendió sus méritos para quedarse con el premio. El francés terminó como máximo goleador de la Liga española, con 25 tantos, y de la Champions League, con 15. Además, fue la Bota de Oro del Mundial, con diez anotaciones: “No veo a ningún jugador mejor que yo la temporada pasada”, afirmó el delantero, quien todavía no ganó el Balón de Oro. También sostuvo que el reconocimiento “es un objetivo para cualquier jugador”, aunque aclaró que no representa una obsesión.

Por su parte, Harry Kane, de 33 años, llega con la Bota de Oro europea, tras marcar 36 goles en la Bundesliga y 61 en todas las competiciones. Rodri también integra el grupo de aspirantes, mientras que Ousmane Dembélé, último ganador del premio, viene de conquistar la Champions League con el PSG por segundo año consecutivo.

Cómo será la ceremonia y qué otros premios se entregarán

La elección del ganador quedará en manos de un centenar de periodistas deportivos de países ubicados entre las primeras 100 selecciones del ranking de la FIFA. Para el premio femenino participarán profesionales de 50 países.

La ceremonia también distinguirá a las mejores futbolistas, al jugador joven más destacado y al arquero del año, además de reconocer al mejor entrenador.

En la categoría femenina, la española Alexia Putellas aparece como favorita después de ganar con el Barcelona los títulos nacionales y la Champions League la temporada pasada. Aitana Bonmatí, ganadora de las últimas tres ediciones, estuvo lesionada durante gran parte de la temporada.

Alexia Putellas aparece entre las principales candidatas al premio femenino tras una temporada destacada con el Barcelona.

Entre los candidatos al premio al mejor entrenador figuran los españoles Luis de la Fuente, al frente de la selección campeona mundial, y Luis Enrique, quien conquistó la Champions League con el PSG.

La mudanza a Londres también marca un nuevo capítulo para el galardón, organizado conjuntamente por la revista France Football y la UEFA desde 2024. Aunque París fue tradicionalmente su sede, la ceremonia ya se había trasladado a Zúrich entre 2010 y 2015, durante la etapa en que la FIFA colaboraba con la entrega.

Los últimos ganadores del Balón de Oro masculino

2025: Ousmane Dembélé (Francia/PSG)

2024: Rodri (España/Manchester City)

2023: Lionel Messi (Argentina/PSG)

2022: Karim Benzema (Francia/Real Madrid)

2021: Lionel Messi (Argentina/Barcelona-PSG)

2019: Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

2018: Luka Modri (Croacia/Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)

2016: Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid)

2015: Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Las últimas ganadoras del Balón de Oro femenino

2025: Aitana Bonmatí (España/Barcelona)

2024: Aitana Bonmatí (España/Barcelona)

2023: Aitana Bonmatí (España/Barcelona)

2022: Alexia Putellas (España/Barcelona)

2021: Alexia Putellas (España/Barcelona)

2019: Megan Rapinoe (Estados Unidos/Reign FC)

2018: Ada Hegerberg (Noruega/Olympique de Lyon)

El Balón de Oro masculino se entrega desde 1956 y su versión femenina comenzó en 2018. La única edición que no se realizó fue la de 2020, debido a la pandemia de coronavirus.