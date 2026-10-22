Lionel Messi y Cristiano Ronaldo van por el BOAT: qué es y cómo votar el nuevo premio del Balón de Oro

Messi y Ronaldo concentran las votaciones del público para BOAT, el nuevo premio del Balón de Oro.

En las vísperas de la edición número 70 del Balón de Oro programada para el lunes 26 de octubre, la revista France Football impulsó una propuesta inédita. Se trata de la elección del BOAT, acrónimo en inglés para Ballon d’Or of All Times o el Balón de Oro de todos los tiempos.

La iniciativa plantea un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo . La votación busca determinar cuál fue la actuación individual más destacada de la historia en un año o temporada específica entre diez futbolistas que ganaron el trofeo en al menos dos oportunidades.

El premio especial no evalúa la trayectoria completa de un deportista ni la cantidad total de trofeos acumulados en su carrera, sino que compara desempeños de años específicos. Por eso, un mismo jugador compite con varias de sus versiones consagradas de manera independiente.

En el desarrollo inicial de la encuesta, la temporada 2008 de Cristiano Ronaldo en el Manchester United lidera el recuento con el 62% de los votos. Por su parte, la versión 2012 de Lionel Messi en el Barcelona se ubica en el segundo lugar con el 13%, seguida por su campaña de 2023 con el 9%.

Cómo se vota para el BOAT

El proceso de participación se gestiona de manera digital desde la plataforma oficial de la organización. Para emitir un voto, los usuarios deben abonar el costo de un euro por voto. El sistema permite seleccionar más de una candidatura e incluso reiterar la elección por un mismo jugador mediante pagos adicionales.

El plazo para participar vence el lunes 26 de octubre a las 19:00 horas (las 00:00 del martes 27 de octubre en la capital francesa). Entre quienes participen del proceso, la organización realizará el sorteo de dos entradas para presenciar la próxima ceremonia del Balón de Oro en 2027.

Balón de Oro 2026: cuándo se entregan y qué categorías hay

La gala anual del Balón de Oro se llevará a cabo este lunes 26 de octubre en Londres para premiar a los exponentes más destacados de la última temporada. La ceremonia entregará galardones divididos en distintas disciplinas y ternas oficiales: