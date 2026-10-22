En las vísperas de la edición número 70 del Balón de Oro programada para el lunes 26 de octubre, la revista France Football impulsó una propuesta inédita. Se trata de la elección del BOAT, acrónimo en inglés para Ballon d’Or of All Times o el Balón de Oro de todos los tiempos.
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo van por el BOAT: qué es y cómo votar el nuevo premio del Balón de Oro
France Football lanzó una votación popular para elegir la mejor actuación individual de la historia entre diez campeones emblemáticos.
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La iniciativa plantea un nuevo capítulo en la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La votación busca determinar cuál fue la actuación individual más destacada de la historia en un año o temporada específica entre diez futbolistas que ganaron el trofeo en al menos dos oportunidades.
Balón de Oro 2026: qué es el BOAT
El premio especial no evalúa la trayectoria completa de un deportista ni la cantidad total de trofeos acumulados en su carrera, sino que compara desempeños de años específicos. Por eso, un mismo jugador compite con varias de sus versiones consagradas de manera independiente.
La nómina de diez candidatos seleccionados reúne a figuras históricas del fútbol mundial:
- Lionel Messi: compite con sus ocho premios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023
- Cristiano Ronaldo: participa con sus cinco galardones de 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017
- Ronaldo Nazário: nominado por sus premios de 1997 y 2002
- Johan Cruyff: con sus campañas de 1971, 1973 y 1974
- Michel Platini: compite con sus galardones de 1983, 1984 y 1985.
- Marco van Basten: incluido por sus ediciones de 1988, 1989 y 1992
- Alfredo Di Stéfano: nominado por las campañas 1957 y 1959
- Franz Beckenbauer: por las ediciones 1972 y 1976
- Karl-Heinz Rummenigge: nominado por los premios obtenidos en 1980 y 1981
- Kevin Keegan: con sus campañas de 1978 y 1979
En el desarrollo inicial de la encuesta, la temporada 2008 de Cristiano Ronaldo en el Manchester United lidera el recuento con el 62% de los votos. Por su parte, la versión 2012 de Lionel Messi en el Barcelona se ubica en el segundo lugar con el 13%, seguida por su campaña de 2023 con el 9%.
Cómo se vota para el BOAT
El proceso de participación se gestiona de manera digital desde la plataforma oficial de la organización. Para emitir un voto, los usuarios deben abonar el costo de un euro por voto. El sistema permite seleccionar más de una candidatura e incluso reiterar la elección por un mismo jugador mediante pagos adicionales.
El plazo para participar vence el lunes 26 de octubre a las 19:00 horas (las 00:00 del martes 27 de octubre en la capital francesa). Entre quienes participen del proceso, la organización realizará el sorteo de dos entradas para presenciar la próxima ceremonia del Balón de Oro en 2027.
Balón de Oro 2026: cuándo se entregan y qué categorías hay
La gala anual del Balón de Oro se llevará a cabo este lunes 26 de octubre en Londres para premiar a los exponentes más destacados de la última temporada. La ceremonia entregará galardones divididos en distintas disciplinas y ternas oficiales:
- Balón de Oro Masculino y Femenino: las categorías principales para premiar al mejor futbolista del planeta. Entre las figuras destacadas de la nómina masculina se encuentran Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr, Lamine Yamal y Lautaro Martínez, mientras que en la nómina femenina figuran estrellas como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo, Caroline Graham Hansen y Barbra Banda.
- Trofeo Lev Yashin: el premio orientado a reconocer al mejor arquero y a la mejor arquera del año, con la presencia entre los nominados de Emiliano "Dibu" Martínez, Thibaut Courtois y Yassine Bounou en la rama masculina. Por la rama femenina compiten arqueras como Cata Coll, Hannah Hampton y Ann-Katrin Berger.
- Mejor Joven (Trofeo Kopa): el premio al talento emergente en la categoría sub-21 tanto en fútbol masculino como femenino, con nombres como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Vicky López y Clara Serrajordi.
- Mejor Entrenador y Entrenadora: el reconocimiento a los mejores directores técnicos de la temporada, que incluye a estrategas como Luis de la Fuente, Mikel Arteta, Luis Enrique, Pere Romeu y Elena Sadiku.
- Mejor Club del Año: la nómina institucional para distinguir a los conjuntos más ganadores del período en el ámbito masculino y femenino.
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