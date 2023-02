Brito aclaró cuanto dinero le quedará a River por la venta de Enzo Fernández

"En total para nosotros son 24.748.000 dólares y es el monto a dólar oficial, no blue. Una parte se paga al contado y otra en cinco cuotas anuales. No es malo ya que aspiramos a que los dólares oficiales que vayamos cobrando en los años subsiguientes tengan una brecha menor", indicó el dirigente en una entrevista con Radio Continental.

Además, profundizó: "Vale aclarar que para llegar a ese monto están los 18 millones que cobramos por la venta inicial así como también el remanente que tenemos por el jugador, después una parte que va a AFA y Agremiados, y otra parte a Defensa".

El presidente rememoró el comienzo de esta historia cuando el jugador renovó su vínculo con la institución en diciembre de 2021 y fue clave para su futuro. En esa línea, marco diferencias con jugadores que fueron el caso opuesto.

"El día que le renovamos el contrato en la previa a la final con Colón, Enzo vino asesorado por Miguel Pérez, que es su representante, y decidió renovar. Hay dos jugadores que no lo hicieron (Angileri y Rollheiser). Seguramente la realidad de él, si no hubiese sido bien asesorado, sería distinta. Si no renovaba no habría tenido un gran semestre, ir a la selección y emigrar a Benfica. Hay que valorar eso que fue el principio de esto que pudimos lograr", destacó Brito.

"Esto siguió con su buen nivel y la decisión nuestra cuando Eugenio López trajo la propuesta de Benfica que consideramos superadora porque estaban dispuesto a que conservemos un 25 por ciento. Esto no es nuevo, Benfica era el principal revendedor del fútbol europeo, no esperábamos tanto pero aspirábamos llegar a los cien", agregó al respecto.

