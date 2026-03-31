La selección del país vecino quiere volver a participar de una Copa del Mundo después de 32 años. Conocé horario, TV y formaciones.

Bolivia se enfrenta con Irak, en busca de la clasificación al Mundial tras 32 años

La Selección de Bolivia se enfrentará este miércoles con su par de Irak, en la final del Repechaje Internacional para el Mundial 2026.

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El encuentro, que está programado para las 00, se llevará a cabo en el Estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey. El árbitro será el salvadoreño Iván Barton .

Bolivia, que consiguió un lugar en el Repechaje por finalizar séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas , viene de darle vuelta un partido durísimo a Surinam en las semifinales para imponerse por 2-1.

En dicho encuentro, Surinam empezó en ventaja por el gol del defensor Liam Van Gelderen a los 3 minutos del complemento, aunque Bolivia no se resignó y logró dar vuelta la historia gracias a las anotaciones de Moisés Paniagua y Miguel Ángel Terceros , a los 72 y 79 minutos de juego, respectivamente.

Irak, por su parte, clasificó directamente a la final del Repechaje Internacional por haber superado 3-2 en el global a Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de las Eliminatorias Asiáticas .

La última vez que Bolivia disputó un Mundial fue en Estados Unidos 1994, cuando tuvo una muy floja actuación al quedar último en el Grupo C con solo un punto, producto del empate con Corea del Sur y las derrotas con Alemania y España.

En caso de conseguir la tan ansiada clasificación, Bolivia disputará un Mundial por cuarta ocasión en su historia. Además de Estados Unidos 1994, también dijo presente en Uruguay 1930 y en Brasil 1950.

El ganador de este enfrentamiento entre Bolivia e Irak se clasificará al Grupo I del Mundial, que es uno de los considerados grupos de la muerte ya que también está integrado por Francia, Noruega y Senegal.

A qué hora juegan Bolivia vs. Irak

Hora: 00:00

Por dónde ver Bolivia vs. Irak

TV: DSports

Formaciones:

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

La posible formación de Irak vs. Bolivia, por el Repechaje Mundial 2026

Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Árbitro: Iván Barton

VAR: Tatiana Guzmán

Estadio: BBVA (México)