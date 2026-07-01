Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 1 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

El Mundial devora entrenadores: ya son siete los técnicos que dejaron su cargo

El Mundial 2026 ya comenzó a dejar secuelas en los bancos de suplentes. Apenas terminada la participación de varias selecciones, siete entrenadores dejaron sus cargos tras no cumplir los objetivos. Los casos confirmados son los de Sebastián Beccacece (Ecuador), Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Países Bajos), Miroslav Koubek (República Checa) , Sabri Lamouchi (Túnez), Hong Myung-Bo (Corea del Sur) y Steve Clarke (Escocia), en una muestra de la presión que genera el Mundial sobre los seleccionadores.

El caso de Bielsa fue uno de los más resonantes: renunció tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos y admitió que no estuvo a la altura de las expectativas. También Koeman dio un paso al costado luego de la caída de Países Bajos frente a Marruecos, mientras que el resto de las federaciones optó por poner fin a los ciclos de sus entrenadores tras las decepcionantes campañas. El torneo, una vez más, confirmó que el Mundial suele ser un punto de inflexión para los proyectos de las selecciones nacionales.