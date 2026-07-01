Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 1 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Con el inicio de la fase de eliminación directa, el Mundial 2026 ya dejó definidos los primeros siete clasificados a los octavos de final. Canadá abrió la instancia con un triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica, mientras que el lunes Brasil superó 2-1 a Japón. Esa misma jornada también tuvo dos grandes sorpresas: Paraguay eliminó a Alemania en la definición por penales y Marruecos hizo lo propio frente a Países Bajos, también desde los doce pasos.
El presidente de Cabo Verde apuesta por dar el golpe frente a la Selección Argentina: "Vamos a ganar"
José Maria Neves palpitó el cruce histórico ante el campeón del mundo, expresó su confianza en dar el golpe y adelantó un gesto especial para Lionel Messi.
El presidente de Cabo Verde, José María Neves, palpitó el cruce ante la Selección Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026 y se mostró confiado en la posibilidad de que el equipo africano dé uno de los grandes golpes del torneo.