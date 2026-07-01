SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
1 de julio 2026 - 11:15

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del miércoles 1 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

entrenadores renuncia
Por

La fase eliminatoria continúa con tres encuentros que definirán nuevos clasificados a los octavos de final.

Con el inicio de la fase de eliminación directa, el Mundial 2026 ya dejó definidos los primeros siete clasificados a los octavos de final. Canadá abrió la instancia con un triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica, mientras que el lunes Brasil superó 2-1 a Japón. Esa misma jornada también tuvo dos grandes sorpresas: Paraguay eliminó a Alemania en la definición por penales y Marruecos hizo lo propio frente a Países Bajos, también desde los doce pasos.

La actividad continuó el martes con otros tres encuentros. Noruega se impuso 2-1 a Costa de Marfil y avanzó de ronda, Francia mostró toda su jerarquía al golear 3-0 a Suecia, y México, uno de los países anfitriones, selló su clasificación con un sólido 2-0 sobre Ecuador.

La agenda seguirá este miércoles 1 de julio con otros tres cruces correspondientes a los 16avos de final. La jornada comenzará a las 13, continuará desde las 17 y se cerrará a las 21, en una nueva fecha que entregará tres boletos más para los octavos de final del Mundial 2026.

El presidente de Cabo Verde apuesta por dar el golpe frente a la Selección Argentina: "Vamos a ganar"

José Maria Neves palpitó el cruce histórico ante el campeón del mundo, expresó su confianza en dar el golpe y adelantó un gesto especial para Lionel Messi.

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, palpitó el cruce ante la Selección Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026 y se mostró confiado en la posibilidad de que el equipo africano dé uno de los grandes golpes del torneo.

Leé la nota completa.

El Mundial que no perdona: ya son siete los técnicos que dejaron su cargo

Las eliminaciones y malos resultados provocaron movimientos en los banquillos de varias selecciones durante el torneo.

El Mundial 2026 ya dejó una fuerte consecuencia fuera de las canchas: siete entrenadores perdieron sus puestos o anunciaron su salida durante el desarrollo de la competencia. Las selecciones de Ecuador, Uruguay, Países Bajos, República Checa, Túnez, Corea del Sur y Sudáfrica tuvieron cambios en sus cuerpos técnicos.

Leé la nota completa.

Sebastián Beccacece renunció como entrenador de la Selección de Ecuador tras la eliminación ante México

El entrenador argentino confirmó el final de su ciclo tras la eliminación ante México en los 16avos de final del Mundial 2026. Su contrato terminó con la participación de la Tri y no será renovado.

Sebastián Beccacece, el entrenador argentino que dirige a Ecuador, buscará vencer a México ante su público.

Sebastián Beccacece, el entrenador argentino que dirige a Ecuador, buscará vencer a México ante su público.

El entrenador argentino Sebastián Beccacece dejó de ser el director técnico de la Selección de Ecuador tras la derrota 2-0 ante México en los 16avos de final del Mundial 2026, resultado que marcó el final de la participación de la "Tri" en la Copa del Mundo.

Leé la nota completa.

Piero Hincapié fue el segundo expulsado en el Mundial 2026 por la nueva ley "Vinícius-Prestianni"

El defensor de Ecuador vio la roja en el final del partido por 16avos tras una revisión del VAR y quedó eliminado del Mundial.

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado en los minutos finales del partido ante México por los 16avos de final del Mundial 2026, luego de taparse la boca mientras hablaba con un rival. La acción fue revisada por el VAR y terminó con una tarjeta roja que dejó a Ecuador con diez jugadores.

El episodio ocurrió en el minuto 90+5 del encuentro disputado en el Estadio Azteca, cuando Hincapié se acercó al delantero mexicano Santiago Giménez durante una disputa en la mitad de la cancha. El defensor cubrió su boca mientras le dirigía unas palabras al atacante, quien inmediatamente alertó al árbitro esloveno Slavko Vinci.

Leé la nota completa.

Qué partidos se juegan hoy, miércoles 1 de julio por el Mundial 2026

La fase de eliminación directa continuará este miércoles 1 de julio con tres encuentros correspondientes a los 16avos de final.

  • Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00
  • Bélgica vs. Senegal – 17:00
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00

El Mundial devora entrenadores: ya son siete los técnicos que dejaron su cargo

El Mundial 2026 ya comenzó a dejar secuelas en los bancos de suplentes. Apenas terminada la participación de varias selecciones, siete entrenadores dejaron sus cargos tras no cumplir los objetivos. Los casos confirmados son los de Sebastián Beccacece (Ecuador), Marcelo Bielsa (Uruguay), Ronald Koeman (Países Bajos), Miroslav Koubek (República Checa) , Sabri Lamouchi (Túnez), Hong Myung-Bo (Corea del Sur) y Steve Clarke (Escocia), en una muestra de la presión que genera el Mundial sobre los seleccionadores.

El caso de Bielsa fue uno de los más resonantes: renunció tras la eliminación de Uruguay en la fase de grupos y admitió que no estuvo a la altura de las expectativas. También Koeman dio un paso al costado luego de la caída de Países Bajos frente a Marruecos, mientras que el resto de las federaciones optó por poner fin a los ciclos de sus entrenadores tras las decepcionantes campañas. El torneo, una vez más, confirmó que el Mundial suele ser un punto de inflexión para los proyectos de las selecciones nacionales.

Quién juega hoy en el Mundial 2026: Inglaterra, Bélgica y EEUU buscan los octavos de final

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con tres partidos correspondientes a los 16avos de final. Luego de las clasificaciones de Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México, otras tres selecciones intentarán sellar su boleto a los octavos.

El primer encuentro de la jornada lo protagonizarán Inglaterra y República Democrática del Congo, desde las 13:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El seleccionado inglés aparece como uno de los candidatos al título y buscará confirmar su favoritismo frente al conjunto africano, que sorprendió al meterse en la fase eliminatoria.

Leé la nota completa

Arde la tabla de goleadores del Mundial de 2026: quiénes son los máximos artilleros del torneo

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 empieza a tomar forma mientras avanza la fase de eliminación directa. Con los primeros cruces de 16avos ya disputados, Lionel Messi y Kylian Mbappé continúan en lo más alto de la tabla de goleadores con seis tantos cada uno.

A sus 39 años, el capitán de la Selección argentina sigue siendo protagonista y busca quedarse con un nuevo récord en la Copa del Mundo. Del otro lado, el delantero francés también continúa en carrera luego de que Francia superara a Suecia y se metiera en los octavos de final.

Leé la nota completa

16avos del Mundial 2026: todos los cruces, mejores terceros, el fixture completo y cuándo se juega cada partido

El Mundial 2026 ya dejó atrás la fase de grupos y atraviesa la primera ronda de eliminación directa. La histórica ampliación a 48 selecciones dio lugar por primera vez a los 16avos de final, una instancia inédita que ya comenzó a definir el cuadro rumbo al título.

Después de los primeros siete partidos, el torneo ya tiene a Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia y México clasificados a los octavos de final, mientras otros nueve lugares se definirán entre este miércoles y el viernes.

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias