Mundial 2026: Francia venció a Marruecos y se convirtió en el primer semifinalista + Agregar ámbito en









Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, el seleccionado francés se impuso 2-0 en Boston y espera por España o Bélgica en la próxima instancia.

Francia venció a Marruecos y se convirtió en el primer semifinalista. FIFA

Francia venció 2-0 a Marruecos en Boston por los cuartos de final del Mundial 2026 y selló su clasificación a las semifinales, donde enfrentará al ganador del cruce entre España y Bélgica. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé marcaron los goles del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

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De esta manera, Marruecos puso punto final a una destacada campaña en la Copa del Mundo, en la que volvió a meterse entre los ocho mejores seleccionados del torneo tras eliminar por penales a Países Bajos en los 16avos de final y golear 3-0 a Canadá en octavos. Sin embargo, no pudo repetir la histórica actuación de Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales.

Ahora, Francia buscará un lugar en la final frente al vencedor del duelo entre España y Bélgica, que se disputará este viernes en Los Ángeles. La semifinal se jugará el próximo martes 14 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el AT&T Stadium de Dallas.

Francia venció 2-0 a Marruecos en Boston ¡Les Bleus esperan por España o Bélgica en la Semifinal de la #CopaMundialFIFA! — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 9, 2026 El primer tiempo tuvo a Francia como amplio dominador, aunque se encontró con una destacada actuación de Yassine Bounou. El arquero marroquí respondió firme ante los intentos de Kylian Mbappé, Dayot Upamecano y Désiré Doué para mantener el arco en cero.

La ocasión más clara llegó antes de la media hora, cuando Noussair Mazraoui derribó a Mbappé dentro del área y el árbitro argentino Facundo Tello sancionó penal. Tras la revisión de Hernán Mastrángelo en el VAR, la decisión fue ratificada, pero Bounou adivinó la ejecución del delantero francés, que remató débil y sin demasiada colocación, para sostener el empate.

En el complemento, el conjunto dirigido por Deschamps mantuvo el dominio y finalmente encontró la recompensa. A los 24 minutos, Mbappé se tomó revancha del penal fallado y abrió el marcador con un remate colocado al palo más lejano de Bounou para el 1-0. Apenas seis minutos después, Ousmane Dembélé amplió la ventaja con un derechazo que el arquero marroquí alcanzó a desviar, aunque no pudo impedir el 2-0. Con la diferencia a su favor, Francia manejó el trámite del encuentro en los minutos finales y aseguró su clasificación a las semifinales del Mundial, instancia en la que buscará un lugar en la final frente al ganador del duelo entre España y Bélgica. La única preocupación para el técnico francés fue la salida de Mbappé a los 77 minutos por una molestia en el tobillo. El delantero dejó el campo por precaución y las primeras evaluaciones indican que no se trataría de una lesión de gravedad.

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