España y Bélgica se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026: horario, TV y formaciones + Agregar ámbito en









La Furia Roja, invicta en el torneo, y los Diablos Rojos definen este viernes en Los Ángeles un lugar en las semifinales ante Francia.

Bélgica y España se enfrentan por los cuartos de final del Mundial 2026.

España y Bélgica se ven las caras este viernes por los cuartos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, desde las 16 (hora argentina). El duelo entre dos potencias europeas definirá al rival de Francia en las semifinales y podrá verse por TyC Sports, DSports, Telefe y Paramount+.

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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega como uno de los equipos más sólidos del certamen: terminó primero del Grupo H con puntaje ideal, se mantiene invicto y estableció un récord histórico al convertirse en la primera selección que no recibe goles en seis partidos mundialistas consecutivos.

Su boleto a esta instancia lo consiguió en el descuento ante Portugal, con el tanto agónico de Mikel Merino, y ahora persigue la segunda semifinal de su historia en Copas del Mundo, algo que solo logró en Sudáfrica 2010, cuando terminó campeón.

Bélgica, en cambio, tuvo un recorrido más irregular pero con enorme carácter. Ganó el Grupo G, protagonizó una remontada épica ante Senegal en dieciseisavos —de 0-2 a 3-2— y en octavos aplastó 4-1 a Estados Unidos, el último anfitrión en pie, con un doblete de Charles De Ketelaere más los goles de Vanaken y Romelu Lukaku. Los Diablos Rojos alcanzaron así los cuartos de final por cuarta vez en su historia.

El historial mundialista entre ambos tiene un antecedente que España querrá vengar: en los cuartos de final de México 1986, Bélgica se impuso 5-4 por penales tras el 1-1 en el tiempo reglamentario. La revancha llegó en la fase de grupos de Italia 1990, con triunfo español 2-1. El árbitro del duelo será el inglés Michael Oliver y el ganador jugará la semifinal el martes 14 de julio en Dallas.

Las probables formaciones de España y Bélgica España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzabal. Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Amadou Onana; Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.