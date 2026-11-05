Los diez momentos memorables de la carrera de Cristiano Ronaldo: de Manchester United a Real Madrid y la selección de Portugal

El delantero portugués anunció su retiro de la selección nacional a los 41 años, después de una trayectoria de 23 años con la camiseta de su país. Desde la conquista de la Eurocopa 2016 hasta sus cinco títulos de Champions League, un repaso por los acontecimientos que marcaron su carrera.

Cristiano Ronaldo puso fin a su etapa en la selección de Portugal después de 23 años , en los que disputó 234 partidos y convirtió 146 goles . A los 41 años , el delantero decidió despedirse del equipo nacional y cerró uno de los capítulos más importantes de una trayectoria que lo posicionó entre los futbolistas más destacados de la historia .

Su carrera estuvo marcada por récords goleadores, títulos internacionales y actuaciones decisivas tanto con Portugal como con Manchester United y Real Madrid . Entre sus principales conquistas aparecen cinco ediciones de la UEFA Champions League , una Eurocopa , dos Ligas de Naciones y cinco Balones de Oro .

Desde su aparición en el fútbol europeo hasta su despedida internacional en 2026 , el portugués protagonizó encuentros que quedaron registrados entre los grandes acontecimientos del deporte. Estos son diez de los momentos más memorables de la carrera de Cristiano Ronaldo .

El 21 de mayo de 2008 , Cristiano Ronaldo conquistó su primera UEFA Champions League después de que Manchester United derrotara a Chelsea en la definición por penales de la final disputada en Moscú.

El portugués, que tenía apenas 23 años , abrió el marcador con un cabezazo y convirtió su primer gol en una final del torneo europeo. Aunque falló su remate en la tanda de penales, el equipo dirigido por Alex Ferguson consiguió quedarse con el título.

Ronaldo terminó aquella edición como máximo goleador de la competencia, con ocho tantos, y consolidó su posición entre las principales figuras del fútbol mundial. La conquista representó un punto de inflexión en su carrera y fue la primera de las cinco Champions League que levantaría a lo largo de su trayectoria.

2. 2013: el triplete ante Suecia que clasificó a Portugal al Mundial

El 19 de noviembre de 2013, Cristiano Ronaldo protagonizó una de sus actuaciones más recordadas con Portugal durante el repechaje europeo para el Mundial de Brasil 2014.

Después de ganar 1-0 en la ida gracias a un gol suyo, Portugal visitó a Suecia en un encuentro decisivo que también tuvo como protagonista a Zlatan Ibrahimovic. Ronaldo abrió el marcador, pero Ibrahimovic respondió con dos goles y mantuvo la incertidumbre sobre la clasificación.

Cuando el partido atravesaba sus momentos de mayor tensión, el delantero portugués convirtió otros dos tantos en apenas dos minutos, completó su triplete y aseguró la victoria 3-2. Con ese resultado, Portugal consiguió el boleto mundialista y Ronaldo firmó una de las noches más destacadas de su carrera internacional.

3. 2016: las lágrimas y la histórica conquista de la Eurocopa

La Eurocopa 2016 representó el primer gran título de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal. El equipo dirigido por Fernando Santos comenzó el torneo con tres empates en la fase de grupos, pero consiguió avanzar hasta la final contra Francia, anfitriona y favorita para quedarse con el campeonato.

El encuentro, disputado en el Estadio de Francia, tuvo un momento dramático cuando Ronaldo sufrió una lesión y debió abandonar la cancha a los 25 minutos.

El capitán portugués se retiró entre lágrimas, aunque posteriormente acompañó a sus compañeros desde el banco de suplentes y alentó al equipo durante el resto del partido. En el tiempo suplementario, Éder convirtió el único gol del encuentro y Portugal consiguió una histórica victoria 1-0.

La consagración permitió que Ronaldo levantara su primer trofeo importante con el seleccionado, doce años después de perder la final de la Eurocopa 2004 frente a Grecia.

Cristiano consagró campeón de la Eurocopa a Portugal. Archivo

4. 2017: el primer futbolista en superar los 100 goles en Champions League

El 18 de abril de 2017, Cristiano Ronaldo alcanzó una marca inédita en la UEFA Champions League durante la victoria de Real Madrid por 4-2 sobre Bayern Múnich.

El delantero convirtió tres goles en el encuentro de vuelta de los cuartos de final y permitió que el conjunto español avanzara a las semifinales con un resultado global de 6-3.

Aquella actuación le permitió llegar a los 101 tantos en la competición y convertirse en el primer futbolista en superar los 100 goles en la historia de la Champions League.

Lejos de detenerse, el portugués continuó aumentando sus registros durante las siguientes temporadas. Finalmente, alcanzó los 140 goles, cifra que lo consolidó como el máximo goleador histórico de la competencia.

5. 2017: su quinto Balón de Oro y la consolidación entre los mejores

El 7 de diciembre de 2017, Cristiano Ronaldo recibió su quinto Balón de Oro, después de una temporada en la que volvió a destacarse con Real Madrid.

El delantero fue fundamental en la conquista de la Champions League 2016/17, torneo que terminó como máximo goleador con 12 tantos, incluidos dos en la final contra Juventus.

También tuvo un papel decisivo en la obtención de La Liga española, que Real Madrid volvió a ganar después de cinco años. A nivel internacional, convirtió 11 goles durante la clasificación de Portugal al Mundial de Rusia 2018.

Con su quinta distinción individual, Ronaldo igualó entonces la cantidad de Balones de Oro que había conseguido Lionel Messi y reafirmó su protagonismo en una de las rivalidades deportivas más importantes del fútbol contemporáneo.

Cristiano Ronaldo fue anunciado como el ganador del BOAT, el Balón de Oro de Todos los Tiempos. Archivo

6. 2018: el inolvidable triplete contra España en el Mundial de Rusia

El 15 de junio de 2018, Cristiano Ronaldo protagonizó una actuación histórica en el debut de Portugal frente a España en el Mundial de Rusia. El delantero abrió el marcador a los cuatro minutos mediante un penal que él mismo provocó. Posteriormente, volvió a convertir para adelantar a su equipo, aunque Diego Costa marcó dos goles y mantuvo a España en partido.

Un tanto de Nacho Fernández puso al conjunto español en ventaja por 3-2, cuando el encuentro parecía encaminado hacia una victoria de la Roja. Sin embargo, en los últimos minutos, Ronaldo ejecutó un tiro libre que ingresó en el ángulo del arco defendido por David de Gea.

El gol estableció el 3-3 definitivo y completó un triplete que quedó entre las actuaciones individuales más recordadas de aquella Copa del Mundo en la que se consagró campeón Francia.

7. 2018: su quinta Champions League y el cierre de una era en Real Madrid

La temporada 2017/18 marcó el cierre de una etapa extraordinaria para Cristiano Ronaldo en Real Madrid. El equipo dirigido por Zinedine Zidane derrotó a Liverpool por 3-1 en la final de la Champions League, disputada en Kiev, y consiguió su tercera consagración europea consecutiva.

Para Ronaldo, el título representó su quinta Champions League, después de la obtenida con Manchester United en 2008 y las cuatro conquistadas con el conjunto español.

El portugués volvió a terminar como máximo goleador del certamen, esta vez con 15 tantos, por encima de figuras como Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané.

Además, cerró su etapa en Real Madrid con 450 goles en 438 partidos, un promedio superior a un tanto por encuentro. Durante seis temporadas consecutivas, entre 2010/11 y 2015/16, superó la barrera de los 50 goles por campaña, una muestra de su extraordinaria regularidad ofensiva.

8. 2022: el récord de goles que lo llevó a la cima del fútbol mundial

El 12 de marzo de 2022, Cristiano Ronaldo alcanzó otra marca histórica durante la victoria de Manchester United por 3-2 ante Tottenham por la Premier League de Inglaterra.

El portugués convirtió los tres goles de su equipo y llegó a los 807 tantos oficiales entre clubes y selección, de acuerdo con el registro de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) citado entonces. Con ese triplete, superó los 806 goles atribuidos al austríaco Josef Bican y pasó a encabezar el ranking histórico utilizado por esa organización.

Su producción goleadora continuó creciendo durante las siguientes temporadas y el delantero superó posteriormente la barrera de los 900 goles oficiales. El nuevo objetivo que se planteó fue alcanzar los 1.000 goles, una cifra que representaría otro acontecimiento extraordinario para su carrera.

9. 2025: campeón de la Nations League a los 40 años

Cuando muchos futbolistas ya habían finalizado sus carreras profesionales, Cristiano Ronaldo volvió a conquistar un título internacional con Portugal. En junio de 2025, a los 40 años, el delantero fue protagonista de la campaña que terminó con la segunda consagración portuguesa en la UEFA Nations League.

Ronaldo convirtió frente a Dinamarca en los cuartos de final y también marcó contra Alemania en las semifinales. En la final, disputada en Múnich frente a España, el conjunto portugués debió remontar dos veces el marcador.

El delantero anotó el gol que estableció el empate 2-2 y llevó el encuentro a una definición por penales. Aunque fue reemplazado antes de la tanda, acompañó a sus compañeros desde afuera del campo de juego y celebró la victoria portuguesa. De esta manera, sumó su tercer título con la selección, después de la Eurocopa 2016 y la Nations League 2019.

10. 2026: su último Mundial y la despedida de la selección de Portugal

El Mundial 2026 representó el último gran desafío de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal. Durante los dieciseisavos de final, el conjunto luso se enfrentó a Croacia, en un partido que también tuvo como protagonista a Luka Modric, antiguo compañero del delantero en Real Madrid.

Después de que Croacia se adelantara en el marcador, Ronaldo consiguió convertir un gol que fue anulado por posición adelantada. Sin embargo, posteriormente anotó de penal y permitió que Portugal igualara el encuentro.

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El gol definitivo llegó por intermedio de Gonçalo Ramos, quien estableció el 2-1 y aseguró la clasificación portuguesa a los octavos de final. La ilusión mundialista terminó pocos días después en Dallas, cuando España eliminó a Portugal y puso fin al recorrido del equipo.

Meses después, a los 41 años, Ronaldo anunció su retiro del seleccionado mediante una publicación en la que expresó su agradecimiento por haber representado a su país durante más de dos décadas.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, escribió.

Así, Cristiano Ronaldo cerró su etapa internacional con 234 partidos, 146 goles y tres títulos, además de una extensa colección de récords que lo posicionaron como una de las figuras más importantes de la historia del fútbol.