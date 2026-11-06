Comienza la venta de entradas para la final de la Copa Libertadores: cuánto salen los tickets para Estudiantes y cómo comprarlas online + Agregar ámbito en









La Conmebol habilita las localidades exclusivas para los hinchas del Pincha y de Palmeiras de cara al sábado 28 de noviembre.

La mítica cancha uruguaya volverá a ser el escenario donde se defina al nuevo campeón del fútbol sudamericano. Ámbito

Ya comenzó la venta de entradas para la ansiada final de la Conmebol Libertadores 2026. La confederación continental dio luz verde al proceso de expendio de tickets para los hinchas de Estudiantes de La Plata y Palmeiras. El escenario designado para coronar al nuevo rey de América será el Centenario de Montevideo el próximo 28 de noviembre.

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La comercialización abarca a las ubicaciones reservadas de forma exclusiva para los clubes finalistas, con un cupo inicial asignado de 12.000 populares para cada parcialidad. La expectativa en la capital bonaerense es máxima, considerando el masivo desplazamiento de hinchas al país vecino para alentar al equipo en su búsqueda de la quinta estatuilla continental.

AFA Estudiantes - Palmeiras por la final de la Copa Libertadores El choque por el título tendrá como protagonistas al conjunto platense y al equipo paulista el próximo sábado 28 de noviembre a partido único en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El plantel conducido por Alexander Medina selló su clasificación tras superar a Flamengo por penales y regresó a una final continental tras 17 años de espera.

Por su parte, Palmeiras accedió a la instancia decisiva luego de dejar en el camino a Fluminense en una llave sumamente ajustada. El Verdão, dirigido por Abel Ferreira, se impuso 2-1 en el primer encuentro y cayó 1-0 en la vuelta en São Paulo. Sin embargo, se quedó con el pase a la final al ganar por 5-3 desde la tanda de penales.

A qué hora se juega el partido y cómo verlo en vivo desde Argentina La definición en el Estadio Centenario se disputará el sábado 28 de noviembre a las 17 horas. Para el público argentino, el evento contará con una amplia cobertura en directo mediante distintas alternativas de pantalla y plataformas digitales.

En televisión abierta y cable, la transmisión en vivo estará a cargo de las señales de Telefe y Fox Sports. En cuanto a las opciones online, el encuentro podrá seguirse a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium. Venta de entradas para Estudiantes: cómo se compra y cuánto salen La venta de las 12.000 localidades de Categoría 3 asignadas al público pincharrata comenzó este viernes 6 de noviembre a partir de las 10:00. A los hinchas de Estudiantes se les otorgó de manera exclusiva la Tribuna Ámsterdam (Sur), mientras que la parcialidad de Palmeiras ocupará la Tribuna Colombes (Norte). Los tickets tienen un valor fijado en 95 dólares estadounidenses, cifra equivalente a 3.938 pesos uruguayos según la cotización oficial de referencia y alrededor de 130 mil pesos argentinos. Si bien el expendio lo opera la firma ElevenTickets, Estudiantes organizó el acceso para sus socios mediante un sistema de ranking dividido en cuatro ventanas prioritarias: Ventana 1 (Disponibilidad garantizada): Del viernes 6/11 a las 10:00 al viernes 6/11 a las 18:00 . Habilitada para Socios Generales con puntaje de 1000 a 546 y Socios del Interior de 1000 a 363

(Disponibilidad garantizada): . Habilitada para Socios Generales con puntaje de 1000 a 546 y Socios del Interior de 1000 a 363 Ventana 2 (Sujeta a remanente): Del viernes 6/11 a las 18:00 al sábado 7/11 a las 8:00 . Para Socios Generales de 545 a 400 e Interior de 362 a 290

(Sujeta a remanente): . Para Socios Generales de 545 a 400 e Interior de 362 a 290 Ventana 3 (Sujeta a remanente): Del sábado 7/11 a las 8:00 al sábado 7/11 a las 16:00 . Para Socios Generales de 399 a 200 e Interior de 289 a 150

(Sujeta a remanente): . Para Socios Generales de 399 a 200 e Interior de 289 a 150 Ventana 4 (Sujeta a remanente): Del sábado 7/11 a las 16:00 al sábado 7/11 a las 24:00. Para Socios Generales de 199 a 0 e Interior de 149 a 0 EDLP Cada socio podrá adquirir su ticket únicamente durante la ventana que le corresponda según su puntaje, perdiendo la posibilidad de comprar en instancias posteriores, aunque su cifra supere el mínimo exigido.

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