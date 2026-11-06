El divertido momento que vivieron Lionel Messi y Rodrigo De Paul con un campeón mundial argentino + Agregar ámbito en









En el entrenamiento del Inter Miami de esta tarde, uno de los boxeadores más prestigiosos de los últimos tiempos para el país se acercó al campo de deportes y compartió, entre risas, un momento único con los campeones del mundo.

Lionel Messi, Marcos "El Chino" Maidana y Rodrigo De Paul, juntos en Miami. @chinomaidana.1

Marcos “El Chino” Maidana, campeón mundial de boxeo en dos categorías, fue este viernes por la mañana al entrenamiento del Inter Miami, en donde se encontró con Lionel Messi y Rodrigo De Paul. En los videos que publicó junto a ellos, se vio tanto a los futbolistas como a él de una forma descontracturada y hasta le puso los guantes a uno de ellos.

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Además, Cristian “El Kily” González, el entrenador argentino de Las Garzas, también participó del encuentro y se sumó a hablar con el exboxeador. A pesar de que el Inter tiene un duelo crucial este sábado, frente al Charlotte por la última fecha de la Major League Soccer (MLS), se dieron el tiempo de bromear con Maidana y hasta firmarle los guantes que utilizó como profesional.

El divertido momento entre De Paul, el Chino Maidana y Messi. @cachito_miami_beach En uno de los videos que subió Cachito, el jefe argentino de la hinchada del Inter Miami, se lo vio a De Paul haciendo manoplas junto al “Chino”, mientras Messi se escondía atrás para reírse. “Viste, Chino. Yo me meto acá y después acá, y pam”, se burló el exmediocampista de Racing mientras simulaba que le pegaba en el estómago al campeón mundial de boxeo en 2011 y 2013.

Después, el Rosarino amagó con que se iba a poner los guantes, Maidana lo incitó con un “a ver, Leo, vos”, pero finalmente con un gesto levantando su mano hacia atrás le dijo “no, dejá”. Finalmente, cerraron el encuentro con varias fotos y dedicatorias, además de las camisetas que le obsequiaron al santafesino de Margarita.

Cuándo vuelve a jugar Messi Luego de este momento especial con uno de los emblemas del boxeo argentino, Messi y su equipo ya tienen la mente puesta en la definición de la MLS. Si bien se colocan en la segunda posición, con 59 puntos, el que finalizó en la primera, de manera inamovible, es el Nashville, quien cosechó 74 unidades a falta de la última jornada.

Lionel Messi, en busca de volver a levantar un título con el Inter Miami. De esta manera, el duelo contra Charlotte de este sábado a las 18 (horario Argentina) definirá si el Inter Miami concluye la temporada regular en la segunda o tercera posición, debido a que el New England tan solo tiene un punto menos y es el único que le puede arrebatar el lugar. La clasificación final servirá para saber contra qué equipo de la conferencia oeste de Estados Unidos se cruzarán en los playoff, que comenzarán a partir del 20 de noviembre, mientras que los play-in para los equipos que finalizaron en zona de repechaje se definirán dos días antes, el 18.