Qué dijo Franco Colapinto después de las prácticas libres del Gran Premio de Brasil + Agregar ámbito en









El piloto argentino participó de las dos tandas de entrenamientos en la máxima categoría y finalizó en posiciones que le servirán para analizar la clasificación del sábado, aunque no se fue del todo conforme. Conocé por qué.

Franco Colapinto habló sobre las sensaciones que le dejaron los entrenamientos para el GP de Brasil, en la Fórmula 1. Captura: ESPN

Franco Colapinto finalizó undécimo en la segunda práctica libre del fin de semana en San Pablo, Brasil, durante este viernes por la tarde. Además, en la primera sesión se ubicó noveno y estuvo bastante conforme con el auto ante la evolución de la pista con el correr del tiempo, aunque en la última salida no se sintió del todo bien.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según reveló al término de la segunda tanda, fueron cambiando detalles para mejorar, pero retrocedieron en comparación a la primera: “Está todo muy apretado. En cuanto a velocidad, el auto está bien; en balance y consistencia, falta. En la FP2 vinimos con un set up distinto al de la FP1 para probar si iba un poco mejor, un poco más duro, pero era de vuelta muy inconsistente”, aseguró el argentino.

Colapinto y su nuevo casco para el GP de Brasil, en la Fórmula 1. Aún así, no agachó la cabeza y fue claro con lo que tendrán que hacer, con la mente puesta en la última práctica libre del sábado y la posterior clasificación para la carrera del domingo: “Se movía mucho en los baches, así que realmente volvimos un poco para atrás. Todavía falta, trabajaremos para mejorar mañana”, concluyó en diálogo con ESPN.

Cuáles fueron los resultados de la práctica libre 2 en la Fórmula 1 Franco Colapinto terminó en el 11° puesto durante la FP2, mientras que Kimi Antonelli se quedó con el mejor tiempo de la sesión, marcando un récord de 1:10.763. Por detrás quedaron Lando Norris y Max Verstappen, quien fue el encargado de cerrar el podio.

Además, el cuarto lugar se lo llevó George Russell, el quinto Oscar Piastri, mientras que el sexto y el séptimo fueron para los hombres de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, respectivamente. En caso de que la carrera finalice en este orden, con los dos de Mercedes por delante de la escudería italiana, se consagrarán campeones del campeonato de constructores en Brasil, consiguiendo el doblete después de la obtención del título de pilotos por parte de Antonelli la semana pasada en México.

Antonelli, con la posibilidad de volver a ser campeón con Mercedes. Esta vez, en el campeonato de constructores. Instagram Kimi Antonelli Por otro lado, a quien no le fue tan bien fue a Pierre Gasly, quien se perdió la FP1 por tener que cederle su lugar a Gabrielle Minì –uno de los rookies de la academia del equipo– y luego, en la segunda práctica, quedó por detrás de Colapinto en la decimocuarta posición. Aún así, el panorama para mañana no es tan alentador para la clasificación. Si bien pudieron hacer las prácticas con el asfalto seco, se prevé que durante la tarde del sábado llueva en el circuito, lo cual favorecerá a algunos y perjudicará a otros. De todos modos, los pilotos van a tener que estar preparados y mentalizarse de que la puesta a punto, probablemente, se tendrá que armar con gomas de lluvia. Cuándo y a qué hora corre Colapinto en el GP de Brasil Luego de las dos prácticas libres, al argentino le queda la tercera, a primera hora del sábado, y luego concluirá con la clasificación para la carrera del domingo. Todos los horarios corresponden a Argentina. Sábado 7 de noviembre práctica libre 3: de 11.30 a 12.30

clasificación: de 15 a 16 Domingo 8 de noviembre carrera: desde las 14 El Gran Premio podrá verse en vivo en Argentina a través de Fox Sports. También estará disponible mediante Disney+ Premium, dentro de la programación de ESPN.