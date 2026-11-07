Boca Juniors quedó por encima de Argentinos Juniors y Rosario Central y es el campeón de la Copa de la Liga + Agregar ámbito en









En el minuto 50 del segundo tiempo, el Xeneize convirtió el gol del triunfo frente a Defensa y Justicia y se quedó con la cima del torneo anual de la Liga Profesional de Fútbol. Hasta ese momento, el título era de Rosario Central, que le ganó a Estudiantes de Río Cuarto. Argentinos tropezó contra Huracán.

Nuevamente apareció Valencia en un momento crucial para Boca. Fotobaires

En la previa al inicio de los playoffs del Torneo Clausura, la definición de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol argentino encontraba con paridad a Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central. Si eso no representaba suficiente adrenalina, el Xeneize encontró el gol del triunfo en el último minuto de su partido, lo que le permitió ser el líder en puntos en la tabla anual y coronarse campéon. El premio es una suma económica (u$s500.000) y la clasificación a la Copa Libertadores, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La particularidad es que los tres partidos se jugaron en simultáneo y con los contendientes al título compitiendo como locales. Boca recibió a Defensa y Justicia y, a pesar de tener dominio del juego y que le anularan un gol a Miguel Merentiel por posición adelantada, no pudo sacar diferencias en los '90. Fue recién en el minuto '50 del segundo tiempo que, tras una mala salida del arquero visitante, Enner Valencia definió entre defensores y le dio el triunfo y el campeonato al Xeneize.

Argentinos se vio sorprendido en el Estadio Diego Maradona por Huracán, y ya en la primera mitad se quedó con uno menos (expulsión de Franco Paredes a los 26 minutos) y recibió dos goles: de Oscar Cortés a los '8 y de Bruno Barticciotto a los '31. No hubo sorpresas ni batacazo, y el Globo frustró la esperanza del Bicho.

Por su parte, Rosario tuvo que encarar la definición contra Estudiantes de Río Cuarto (ya descendido) con la ausencia de su capitán, Ángel Di María, lesionado con una pubalgia. Sin embargo, sobre el cierre del primer tiempo Julián Fernández puso en ventaja a su equipo, que intentó sostener el liderazgo con un jugador menos, por la expulsión de Gastón Ávila a los '72. Aún así, a los '86 dilapidó el partido con gol de Emanuel Coronel.

La última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol encontraba a Boca Juniors en primer lugar, con 60 puntos y +22 de diferencia de gol, Argentinos Juniors en segundo, con misma cantidad de puntos pero +12 en diferencia de gol, y Rosario Central en tercer lugar, con 59 puntos y +16. Finalmente, Boca se quedó con la cima con 63 puntos, Rosario fue escolta con 62 y Argentinos cerró el podio con 60.

Rosario le ganó 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, pero no pudo quedarse con la Copa de la Liga. Prensa Rosario Central Boca Juniors vs Defensa y Justicia: formaciones Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena. Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, David Martínez, Damián Fernández, Demian Domínguez; Santiago Sosa, César Pérez; Maximiliano Porcel, Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari. Incidente: gol de Enner Valencia ('95). Argentinos Juniors vs Huracán: formaciones Argentinos Juniors : Brayan Cortés, Franco Paredes, Mateo Mendoza, Érik Godoy, Sebastián Prieto, Facundo Carrizo, Diego Porcel, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Matías Giménez Rojas, Gastón Verón. DT: Nicolás Diez. Huracán: Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Hugo Nervo, Máximo Palazzo, Leandro Lescano, Facundo Kalinger, Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Ignacio Pussetto, Jordy Caicedo, Óscar Cortés. DT: Diego Martínez. Incidentes: gol de Oscar Cortés (H, 8'), expulsión de Franco Paredes (AJ, '26) y gol de Bruno Barticciotto (H, '31). Rosario Central vs Estudiantes de Río Cuarto: formaciones Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón. Estudiantes de Río Cuarto: Francisco Gualtieri; Gonzalo González, Lucas Baños, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez; Facundo Gallardo Alejandro Cabrera, Lautaro Cepeha, Tomás González; Ibrahim Hesar, Juan Chala. DT: Gerardo Acuña. Incidentes: gol de Julián Fernández (RC, '44), expulsión de Gastón Ávila (RC, '72) y gol de Emanuel Coronel (RC, '86).