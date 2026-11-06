La ridícula multa que le pusieron a Alpine por una infracción de Franco Colapinto en Brasil + Agregar ámbito en









El piloto argentino fue más rápido de lo que debía en una zona determinada y la máxima categoría se vio obligada a imponerle una multa económica de tres dígitos, en base al reglamento.

Franco Colapinto sufrió una nueva multa en la Fórmula 1, la cual tendrá que pagar el equipo Alpine. AlpineF1

Franco Colapinto puso el pie en el acelerador durante el mediodía de este viernes, por la primera práctica del Gran Premio de San Pablo, en Brasil. A pesar de que finalizó en la novena posición, lo que se llevó el foco de atención fue la multa que le impuso la Fórmula 1 al equipo Alpine por culpa del argentino.

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Con la intención del pilarense de cambiar rápidamente las ruedas para volver a salir hacia la pista, el apuro lo terminó complicando y pasó la línea de boxes yendo a 80,6 km/h en el pit lane, mientras que la máxima velocidad permitida es de 80 km/h.

El Alpine de Colapinto en Brasil. Alpine Ante esta situación, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) chequeó la sanción que avala el artículo B1.6.3a del reglamento de la Fórmula 1 y determinaron que la escudería francesa tendrá que pagar una multa de €100 por el error de Colapinto.

Por suerte para él, la sanción terminará ahí y no se pondrá en riesgo ninguna posición de cara a la clasificación de largada para el domingo, día en el que se correrá el Gran Premio de Interlagos. También, esta situación podría haber provocado algún punto en la superlicencia, aunque lo descartaron y solo se limitaron a una pena económica.

El traje de Colapinto para el GP de Brasil. Alpine Por parte de Alpine, todavía no hicieron ningún reclamo ante esta situación, pero no les pareció del todo confiable que el auto haya superado esa velocidad, debido a que en el volante los pilotos tienen un límite de velocidad para entrar a los pits, por lo cual les pareció raro que se produzca el mencionado exceso. En vez de quejarse, buscarán la forma de arreglar el problema y que no vuelva a suceder.

Cómo le fue a Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil A pesar de la multa, Colapinto se bajó del auto con más certezas que dudas durante la primera práctica del día viernes. Finalizó noveno, mientras que su compañero de equipo, Gabrielle Minì –quien ingresó por Pierre Gasly como rookie–, terminó séptimo. El casco de Colapinto para el GP de Brasil. Alpine Aún así, el argentino mostró una evolución favorable a medida que fue pasando la sesión y hasta se dio el lujo de permanecer en la segunda posición durante ciertos periodos. Además, cerca del final consiguió el récord en el último sector de la pista, hasta que los autos de punta se lo volvieron a arrebatar. Cuáles son los horarios de Franco Colapinto para el Gran Premio de Brasil Quitando la primera práctica libre, al pilarense solo le quedará disputar la segunda durante la tarde de este viernes, mientras que esperará al sábado para realizar la última y posteriormente someterse a la clasificación para el domingo. Todos los horarios corresponden a Argentina Viernes 6 de noviembre práctica libre 2: de 16 a 17 Sábado 7 de noviembre práctica libre 3: de 11.30 a 12.30

clasificación: de 15 a 16 Domingo 8 de noviembre carrera: desde las 14 El Gran Premio podrá verse en vivo en Argentina a través de Fox Sports. También estará disponible mediante Disney+ Premium, dentro de la programación de ESPN.