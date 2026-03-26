Francia venció a Brasil en Boston y llega en alza rumbo al Mundial 2026

El equipo de Didier Deschamps se impuso 2-1 con goles de Mbappé y Ekitike en un duelo intenso ante el conjunto de Ancelotti, que descontó con Bremer.

Kylian Mbappé y un golazo en la victoria de Francia sobre Brasil.

Francia derrotó 2-1 a Brasil en un amistoso internacional disputado en Boston, en un partido que sirvió como antesala del Mundial 2026 y mostró el buen momento del equipo europeo. Kylian Mbappé y Hugo Ekitike anotaron para el ganador, mientras que Bremer descontó para los sudamericanos. Además, fue expulsado Dayot Upamecano .

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Con este resultado, Francia cortó una racha de 15 años sin vencer a Brasil , cuyo último triunfo se remontaba a 2011.

Brasil tuvo las primeras chances del partido. A los cinco minutos, Raphinha quedó mano a mano con Mike Maignan , pero definió desviado. Durante el inicio, el conjunto de Carlo Ancelotti controló la pelota, aunque sin lograr profundidad.

Con este resultado, Francia cortó una racha de 15 años sin vencer a Brasil , cuyo último triunfo se remontaba a 2011 Embed

La apertura del marcador llegó a los 32 minutos, cuando Mbappé aprovechó una recuperación de Aurélien Tchouaméni y una asistencia de Ousmane Dembélé para definir con clase ante Ederson y marcar el 1-0.

En el complemento, Brasil salió con mayor agresividad y generó peligro, pero a los 54 minutos el partido cambió con la expulsión de Upamecano , tras una infracción revisada por VAR.

¡¡¡DEFINÍ COMO QUIERAS, KIKI!!! ¡¡GOLAZO DE MBAPPÉ PICÁNDOLA ANTE EDERSON PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. BRASIL!! #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3TMgDA2D0f

Embed ¡FRANCIA SE QUEDA CON 10! Tras la revisión del VAR, Upamecano fue expulsado por esta acción sobre Wesley vs. Brasil.



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A pesar de tener un jugador menos, Francia amplió la ventaja a los 64 minutos con un gol de Ekitike, tras una precisa habilitación de Michael Olise, en una jugada de contraataque.

Embed ¡¡¡OTRA VEZ SE LA PICARON A EDERSON!!! ¡¡UNA DELICATESSEN DE EKITIKE PARA EL 2-0 DE FRANCIA VS. BRASIL!!



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El descuento llegó a los 78 minutos por intermedio de Bremer, quien aprovechó una pelota parada. El propio defensor estuvo cerca del empate en el final, pero su remate se fue desviado.

Embed ¡LA VERDEAMARELA DESCUENTA! Bremer llegó para empujarla y anotó el 1-2 de Brasil vs. Francia en Boston.



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Sin embargo, el descuento no alcanzó y Francia se quedó con la victoria en Boston. En la continuidad de la fecha FIFA, los europeos enfrentarán a Colombia, mientras que Brasil se medirá ante Croacia.