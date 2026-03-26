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26 de marzo 2026 - 20:45

Francia venció a Brasil en Boston y llega en alza rumbo al Mundial 2026

El equipo de Didier Deschamps se impuso 2-1 con goles de Mbappé y Ekitike en un duelo intenso ante el conjunto de Ancelotti, que descontó con Bremer.

Kylian Mbappé y un golazo en la victoria de Francia sobre Brasil.

Kylian Mbappé y un golazo en la victoria de Francia sobre Brasil.

Francia derrotó 2-1 a Brasil en un amistoso internacional disputado en Boston, en un partido que sirvió como antesala del Mundial 2026 y mostró el buen momento del equipo europeo. Kylian Mbappé y Hugo Ekitike anotaron para el ganador, mientras que Bremer descontó para los sudamericanos. Además, fue expulsado Dayot Upamecano.

Con este resultado, Francia cortó una racha de 15 años sin vencer a Brasil, cuyo último triunfo se remontaba a 2011.

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Francia se impuso a Brasil en un duelo con aroma mundialista

Con este resultado, Francia cortó una racha de 15 años sin vencer a Brasil, cuyo último triunfo se remontaba a 2011 Embed

Brasil tuvo las primeras chances del partido. A los cinco minutos, Raphinha quedó mano a mano con Mike Maignan, pero definió desviado. Durante el inicio, el conjunto de Carlo Ancelotti controló la pelota, aunque sin lograr profundidad.

La apertura del marcador llegó a los 32 minutos, cuando Mbappé aprovechó una recuperación de Aurélien Tchouaméni y una asistencia de Ousmane Dembélé para definir con clase ante Ederson y marcar el 1-0.

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En el complemento, Brasil salió con mayor agresividad y generó peligro, pero a los 54 minutos el partido cambió con la expulsión de Upamecano, tras una infracción revisada por VAR.

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A pesar de tener un jugador menos, Francia amplió la ventaja a los 64 minutos con un gol de Ekitike, tras una precisa habilitación de Michael Olise, en una jugada de contraataque.

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El descuento llegó a los 78 minutos por intermedio de Bremer, quien aprovechó una pelota parada. El propio defensor estuvo cerca del empate en el final, pero su remate se fue desviado.

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Sin embargo, el descuento no alcanzó y Francia se quedó con la victoria en Boston. En la continuidad de la fecha FIFA, los europeos enfrentarán a Colombia, mientras que Brasil se medirá ante Croacia.

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