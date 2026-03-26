Francia derrotó 2-1 a Brasil en un amistoso internacional disputado en Boston, en un partido que sirvió como antesala del Mundial 2026 y mostró el buen momento del equipo europeo. Kylian Mbappé y Hugo Ekitike anotaron para el ganador, mientras que Bremer descontó para los sudamericanos. Además, fue expulsado Dayot Upamecano.
Francia venció a Brasil en Boston y llega en alza rumbo al Mundial 2026
El equipo de Didier Deschamps se impuso 2-1 con goles de Mbappé y Ekitike en un duelo intenso ante el conjunto de Ancelotti, que descontó con Bremer.
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Con este resultado, Francia cortó una racha de 15 años sin vencer a Brasil, cuyo último triunfo se remontaba a 2011.
Francia se impuso a Brasil en un duelo con aroma mundialista
Brasil tuvo las primeras chances del partido. A los cinco minutos, Raphinha quedó mano a mano con Mike Maignan, pero definió desviado. Durante el inicio, el conjunto de Carlo Ancelotti controló la pelota, aunque sin lograr profundidad.
La apertura del marcador llegó a los 32 minutos, cuando Mbappé aprovechó una recuperación de Aurélien Tchouaméni y una asistencia de Ousmane Dembélé para definir con clase ante Ederson y marcar el 1-0.
En el complemento, Brasil salió con mayor agresividad y generó peligro, pero a los 54 minutos el partido cambió con la expulsión de Upamecano, tras una infracción revisada por VAR.
A pesar de tener un jugador menos, Francia amplió la ventaja a los 64 minutos con un gol de Ekitike, tras una precisa habilitación de Michael Olise, en una jugada de contraataque.
El descuento llegó a los 78 minutos por intermedio de Bremer, quien aprovechó una pelota parada. El propio defensor estuvo cerca del empate en el final, pero su remate se fue desviado.
Sin embargo, el descuento no alcanzó y Francia se quedó con la victoria en Boston. En la continuidad de la fecha FIFA, los europeos enfrentarán a Colombia, mientras que Brasil se medirá ante Croacia.
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