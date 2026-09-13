Franco Colapinto sacó una bandera argentina en plena pista tras su gran actuación en el GP de España: el video del festejo + Agregar ámbito en









El piloto argentino recorrió los últimos metros del circuito de Madring con la bandera argentina después de terminar séptimo y sumar seis puntos para Alpine.

Franco Colapinto recorrió el circuito de Madring con una bandera argentina.

Franco Colapinto cerró su gran actuación en el Gran Premio de España con una imagen que rápidamente se volvió protagonista: el piloto argentino recorrió la pista de Madring con una bandera argentina después de cruzar la meta en el séptimo lugar y sumar seis puntos para Alpine.

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Luego de completar la carrera, Colapinto tomó la bandera y la llevó consigo durante los últimos metros del circuito. La escena recordó a otros festejos del argentino en la Fórmula 1 y generó una gran repercusión entre los fanáticos que siguieron la competencia.

La imagen de Colapinto con la bandera argentina se volvió viral en redes sociales. ESPN Qué dijo Franco Colapinto sobre la bandera argentina Después de la carrera, Colapinto explicó cómo consiguió la bandera que mostró durante su festejo y destacó el significado que tuvo para él poder volver a llevar los colores argentinos sobre un Fórmula 1.

"Contento de poder llevar una bandera argentina en un Fórmula 1", expresó el piloto de Alpine al referirse al momento posterior a la carrera.

Además, contó que la bandera que flameó en la pista se la dio un comisario que se encontraba en el circuito. Para Colapinto, poder repetir esa imagen después de conseguir un buen resultado tuvo un significado especial: "Haber podido llevar una bandera argentina en una Fórmula 1 por segunda vez después de un buen resultado es muy especial", dijo el argentino.

La escena se produjo después de un fin de semana destacado para Colapinto, que había conseguido avanzar hasta la Q3 durante la clasificación y largó el Gran Premio desde la novena posición. El piloto argentino terminó séptimo en el Gran Premio de España. @AlpineF1Team Franco Colapinto terminó séptimo y sumó seis puntos El argentino tuvo una buena largada y rápidamente consiguió avanzar posiciones. Después de partir noveno, ganó dos lugares en los primeros metros y se ubicó séptimo, posición que logró mantener hasta la bandera a cuadros. De esta manera, Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España y sumó seis puntos para Alpine, en una de sus actuaciones más destacadas de la temporada. La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen terminó segundo y Lando Norris completó el podio. Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, finalizó duodécimo.