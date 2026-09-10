Colapinto y Gasly encendieron las alarmas por el GP de Madrid: "Curvas traicioneras, es picante" + Agregar ámbito en









Los pilotos de Alpine palpitaron lo que será manejar en el Circuito de Madring este fin de semana y reconocieron los problemas que le generarán los muros cercanos y las constantes curvas.

Colapinto y Gasly encendieron las alarmas por el GP de Madrid: "Curvas traicioneras, es picante" Imagen: AlpineF1Team/Instagram

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine, palpitaron el Gran Premio de España que comenzará este viernes. Ambos manifestaron su preocupación por la cercanía de los muros y sus curvas.

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El piloto argentino disfruta de estar en Madrid porque allí vivió en su debut en la Fórmula 4 Española en 2018. En ese sentido, sabe lo que representa el desafío del Circuito de Madring. “Es una pista picante, difícil. Es muy difícil, de las más difíciles de la temporada, sin dudas”, dijo a ESPN.

“En el simulador, poder cerrar una vuelta buena, que fuera perfecta, es casi imposible por la cantidad de curvas que hay, es muy difícil poner todo junto”, explicó.

Sin embargo, Gasly fue más allá y confesó: “Creo que en el simulador he tocado todos los muros”.

El trazado del Circuito de Madring, plagado de curvas El piloto francés brindó más detalles al respecto: “Es como Mónaco, si cometes un pequeño error las consecuencias pueden ser grandes”. Por último, dejó una frase preocupante: “Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro”.

Al respecto, al describir el dibujo del circuito, Colapinto señaló: “Son curvas traicioneras, ciegas, con entradas en bajada, frenás doblando; es una pista que será dura para pilotos y autos. El nivel de concentración en carrera, con algunas curvas, será lindo. La qualy tendrá mucha adrenalina porque hay que poner todo para encontrar una vuelta excelente y el que pueda ir un poquito más al límite hará la diferencia. El objetivo es llegar a Q3”. Colapinto sobre Madring ️:



“En el simulador cerrar una vuelta buena era casi imposible”



“Tiene CURVAS CIEGAS” pic.twitter.com/FgbB8G9Ga3 — Tino (@TinoCLeclerc) September 10, 2026