Franco Colapinto no para: conocé los días y horarios del Gran Premio de España + Agregar ámbito en









Este fin de semana el piloto argentino debutará en el Circuito Madring, que se correrá por primera vez en la capital española.

Colapinto no para: conocé los días y horarios del Gran Premio de España

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de España, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1. El mismo se llevará a cabo en el Circuito de Madring, que se estrenó este año y que cuenta con una extensión de 5,419 kilómetros y un total de 22 curvas.

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La actividad en el GP de España comenzará este viernes a las 8:30 de la mañana con la primera práctica libre y se extenderá durante una hora, mientras que la segunda sesión de entrenamientos se llevará a cabo a partir de las 12 del mediodía.

El sábado los pilotos tendrán su última oportunidad para poner a punto sus monoplazas, ya que a las 7:30 de la mañana comenzará la tercera y última práctica libre. Unas horas después, a las 11, será la clasificación.

Finalmente, la acción en el Circuito de Madring concluirá el domingo con la carrera, que está programada para las 10 de la mañana.

Colapinto llega a este Gran Premio luego de su buena actuación en Italia, donde finalizó noveno después de recuperarse de un despiste que lo había hecho caer de la cuarta a la decimosexta colocación. Incluso reconoció entre lágrimas tras dicha carrera que desaprovechó una muy buena oportunidad tanto para él como para Alpine.

De todas maneras, el nivel que mostró su monoplaza ilusiona de cara a las próximas fechas, por lo que el argentino podría tener una muy buena recta final de temporada en caso de no cometer errores groseros. En lo que respecta a la pelea por el título, el líder del campeonato es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien el domingo pasado se impuso en el Gran Premio que se disputó en su país al protagonizar una remontada histórica tras comenzar en el decimonoveno lugar. Aquella victoria le permitió a Antonelli llegar a los 267 puntos y así sacarle 66 a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes). El cronograma y horarios del GP de España Viernes 11/9: Práctica libre 1 de 8:30 a 9:30

Práctica libre 2 de 12 a 13 Sábado 11/9: Práctica libre 3 de 7:30 a 8:30

Clasificación a las 11 Domingo 12/9: Carrera a las 10