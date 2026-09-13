Atención, jubilados: PAMI pide a sus afiliados actualizar sus datos de forma urgente

La medida permite mantener la información de contacto al día y sumar una capa de seguridad para las gestiones digitales.

PAMI lanzó una campaña para que sus afiliados revisen teléfono, correo y domicilio en Mi PAMI y puedan recibir avisos y gestionar prestaciones.

PAMI puso en marcha una campaña de actualización de datos personales para que sus afiliados revisen la información registrada en Mi PAMI. El organismo busca que estén actualizados el número de teléfono, el correo electrónico y el domicilio de residencia, ya que esos datos se utilizan para comunicar información sobre trámites, prestaciones, servicios y novedades. La campaña se anunció oficialmente por PAMI el 26 de agosto.

La actualización también tiene un objetivo de seguridad. La información de contacto correcta ayuda a validar la identidad durante las gestiones digitales y refuerza la protección de las cuentas. PAMI recordó que nunca solicita contraseñas, códigos de validación ni información personal por teléfono.

La revisión se puede hacer desde Mi PAMI , tanto en la aplicación para celulares como desde el portal web . Ambas plataformas muestran la misma información y permiten acceder a servicios como recetas electrónicas, órdenes médicas, credencial digital, cartilla, turnos y trámites.

La campaña apunta principalmente a mantener actualizados los datos que PAMI usa para comunicarse con sus afiliados . El organismo señala que tener correctamente registrado el teléfono, el correo electrónico y el domicilio de residencia permite recibir información relevante de forma más rápida y por los canales oficiales.

El domicilio de residencia tiene una función puntual dentro del sistema, porque es el que PAMI utiliza habitualmente para la entrega de insumos. Por eso, si una persona se mudó o cambió su número de teléfono o correo electrónico, es conveniente modificar esos datos en la plataforma.

El rol de la actualización de datos personales en la prevención de estafas

Mantener actualizada la información no solamente sirve para recibir comunicaciones. PAMI vincula directamente esta medida con la seguridad de las cuentas y la prevención de posibles estafas. Los datos correctos ayudan a validar la identidad del afiliado cuando realiza gestiones digitales y permiten que las comunicaciones lleguen por vías oficiales.

El organismo aclara algo fundamental: PAMI nunca va a pedir claves, datos bancarios ni dinero para descargar o usar Mi PAMI. También recomienda no abrir enlaces por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales si no provienen de una cuenta oficial verificada.

En redes sociales, PAMI identifica como oficiales sus cuentas de Instagram y Facebook @pami.org.ar y la cuenta de X @pami_org_ar. El organismo recomienda comprobar que tengan la tilde de verificación y advierte que no tiene intermediarios en redes sociales.

Hay otro punto importante para quienes reciben mensajes por WhatsApp. Los bots PAME utilizados anteriormente por PAMI para afiliados y prestadores están fuera de servicio desde el 1° de enero de 2026, mientras se desarrolla una nueva versión. Por eso, PAMI advierte que actualmente no puede contactar a sus afiliados mediante WhatsApp. Si llega un mensaje que se presenta como PAMI por esa vía, debe ser desestimado.

¿Cómo actualizo mis datos personales en Mi PAMI?

Para modificar la información habilitada, hay que entrar a Mi PAMI, desde la aplicación o el portal web, y entrar en “Perfil”, identificado con el ícono ubicado en la parte superior derecha. Después, se debe seleccionar “Mis datos” y elegir la información que se quiere cambiar.

Desde esa sección se pueden actualizar directamente tres datos. El correo electrónico, teléfono de contacto y domicilio de residencia. Una vez hecha la modificación, PAMI envía un código de verificación mediante mensaje de texto o correo electrónico para confirmar el cambio.

Hay otros datos que requieren un trámite diferente. Para modificar el domicilio legal, por ejemplo, se debe presentar el DNI con el domicilio actualizado o la constancia correspondiente. Para cambiar el estado civil, PAMI solicita documentación que acredite la modificación, mientras que para actualizar datos previsionales pide el último recibo de haberes.

Estos cambios también pueden gestionarse mediante un trámite web o de manera presencial en una agencia PAMI. En caso de ir a una agencia, el organismo recomienda sacar turno previamente. Para consultas generales, PAMI cuenta con la línea 138, PAMI Escucha y Responde, que funciona gratis en todo el país durante las 24 horas, los 365 días del año. También están disponibles las agencias y las Unidades de Gestión Local (UGL).