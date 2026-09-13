Franco Colapinto celebró el séptimo puesto en el GP de España de la Fórmula 1: "Una de mis mejores carreras"

El piloto argentino terminó séptimo, sumó seis puntos para Alpine y destacó su rendimiento en Madrid: “Hoy no cometí errores”.

Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España y sumó seis puntos para Alpine.

Franco Colapinto cerró un gran fin de semana en el Gran Premio de España con un séptimo puesto y seis puntos para Alpine. Después de cruzar la bandera a cuadros en el circuito de Madrid, el argentino valoró especialmente haber completado una carrera sin cometer errores y destacó su rendimiento durante todo el fin de semana.

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“ Hoy no cometí errores, estoy contento ”, aseguró Colapinto después de la competencia. El piloto reconoció que atravesó algunos momentos complicados durante la carrera, pero consiguió recuperarse, avanzar posiciones y defender el séptimo lugar hasta el final.

El argentino había largado desde la novena posición y consiguió avanzar dos lugares durante los primeros metros. A partir de allí, mantuvo un ritmo competitivo y logró sostenerse dentro del grupo de los pilotos que sumaron puntos.

Colapinto consideró que la actuación en Madrid estuvo entre las mejores que tuvo desde su llegada a la Fórmula 1 y remarcó que el rendimiento no se limitó únicamente a la carrera del domingo: “ Estoy dentro de las mejores carreras y fue un fin de semana completo. Ayer fue uno de los mejores días y hoy cerré con una buena carrera ”, declaró en diálogo con ESPN.

La clasificación también había sido positiva para el argentino, que consiguió avanzar hasta la Q3 y terminó noveno. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, partió desde el 14° lugar y finalizó duodécimo.

El argentino destacó que completó una carrera sin cometer errores.

La pelea de Colapinto por el séptimo puesto

Durante la competencia, el piloto argentino tuvo que administrar el ritmo y defender su posición ante distintos rivales. Según explicó después de la carrera, perdió tiempo detrás de Gabriel Bortoleto, aunque luego logró acercarse a otros competidores.

“Perdí mucho tiempo con Bortoleto. Estuve muy cerca de Tsunoda y después estoy contento porque lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri”, señaló.

En los últimos giros, Oscar Piastri se convirtió en una de las principales amenazas para Colapinto. El australiano consiguió acercarse, pero el argentino mantuvo la posición y cruzó la meta séptimo.

“Estoy contento con la carrera, no cometí errores. Fue una carrera limpia. Pude mantener a Piastri atrás. Estoy agradecido y muy feliz”, expresó.

La bandera argentina y el próximo desafío

Después de la carrera, Colapinto también recibió una bandera argentina de parte de un comisario y la llevó durante los últimos metros del circuito.

“Me la dio un comisario que me estaba esperando para dármela. Estoy contento por llevar una bandera argentina acá”, contó el piloto de Alpine.

El argentino también destacó el acompañamiento que recibió durante el fin de semana en Madrid, donde hubo una importante presencia de fanáticos argentinos.

El argentino recibió una bandera argentina después de completar su gran actuación en España. ESPN

“Estoy feliz de verlos alentando. Me llena de orgullo que haya tantos argentinos. Estoy feliz por el resultado”, manifestó.

Con el séptimo puesto y los seis puntos obtenidos, Colapinto ya piensa en la próxima competencia. El argentino también analizó el rendimiento de sus rivales y aseguró: “Ellos juegan su juego y juegan su estrategia”.

Y cerró con la mirada puesta en el siguiente desafío: “A trabajar para la próxima, que es una pista que me gusta y me divierte”.