Las serie cómica española de Netflix, ideal para ver este fin de semana + Agregar ámbito en









Una sátira española convierte una convivencia laboral en un escenario de tensiones, secretos y maniobras por conservar el puesto.

Una propuesta cinematográfica con una mirada particular sobre los vínculos laborales. Netflix

Las plataformas de streaming siguen sumando producciones españolas que buscan combinar humor y situaciones reconocibles para el público. Entre las novedades de septiembre aparece una propuesta que pone el foco en el mundo laboral y en los vínculos que se transforman cuando la estabilidad de un grupo queda en duda. La producción llega a Netflix este septiembre.

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La historia apuesta por una mirada mordaz sobre las relaciones dentro de una compañía que atraviesa una etapa complicada. Lo que comienza como una actividad destinada a fortalecer los vínculos entre compañeros termina tomando otro rumbo cuando aparecen señales de que el futuro profesional de varios empleados está en juego.

Una nueva producción española llega al catálogo de streaming. Netflix De qué trata "Gracias, equipo" La película sigue a los trabajadores de Tío Mochales, una compañía que en el pasado fue una referencia dentro de la industria quesera española, pero que atraviesa una etapa de decadencia. Para intentar recuperar el espíritu de grupo, sus responsables organizan una jornada de convivencia en un entorno rural, precisamente en el pueblo donde nació la empresa.

La idea parece sencilla: reunir a los empleados, recuperar los vínculos y reforzar aquello que las empresas suelen llamar "espíritu de equipo". El problema aparece cuando el encuentro deja de ser una escapada laboral más y los trabajadores descubren que se avecina una ola de despidos.

A partir de ese momento, la convivencia cambia por completo. Las actividades pensadas para mejorar las relaciones entre compañeros quedan atravesadas por la incertidumbre y cada conversación puede esconder una segunda intención. Los empleados empiezan a preguntarse quién conservará su puesto y quién podría quedar afuera.

La historia parte de un conflicto bastante reconocible: qué ocurre dentro de un grupo cuando todos saben que algunos van a perder su trabajo, pero nadie sabe quiénes serán los elegidos. Ese escenario permite que pequeñas rivalidades, alianzas y viejas diferencias salgan a la superficie. El resultado busca funcionar como una sátira del ambiente empresarial, pero también como una historia coral sobre personas que intentan proteger su lugar cuando las reglas cambian. Allí aparece uno de los principales atractivos del largometraje: el trabajo como campo de batalla. El reparto de "Gracias, equipo" Alexandra Jiménez como Olga

como Olga Maribel Verdú como Pepa

como Pepa Pedro Casablanc como Domingo

como Domingo Raúl Tejón como Marco

como Marco Dailyn Valdivieso como Tati

como Tati Clara de Ramon como Natalia

como Natalia Núria Deulofeu como Clara

como Clara Ismael Fritschi como Parrondo

como Parrondo Blanca Martínez como Laura

como Laura Víctor Rebull como Sergio

como Sergio Anna Gras como Claudia

como Claudia Saturnino García

Pepe Viyuela, en una colaboración especial ¿Cuándo se estrena "Gracias, equipo" en Netflix? La película española se estrenó en Netflix el 11 de septiembre de 2026, fecha anunciada oficialmente por la plataforma. Su llegada forma parte de la apuesta del servicio por incorporar producciones españolas de distintos géneros a su catálogo internacional. El largometraje tiene una duración aproximada de una hora y media, según la ficha de SensaCine, que lo clasifica como una comedia dramática y ubica su lanzamiento en Netflix el 11 de septiembre. También cuenta con un avance oficial que permite conocer el tono de la historia y anticipa el choque entre las actividades de convivencia y el conflicto laboral que atraviesa a los protagonistas.

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