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11 de septiembre 2026 - 14:56

Franco Colapinto, de la bronca con Lawson al fastidio con su equipo: "Estamos a años luz"

El piloto argentino de Fórmula 1 manifestó sus sensaciones tras las prácticas libres en el Circuito de Madring, tras un flojo inicio en el Gran Premio de España.

Colapinto, de la bronca con Lawson al fastidio con su equipo: Estamos a años luz
Colapinto, de la bronca con Lawson al fastidio con su equipo: "Estamos a años luz"
@francolapinto

En el primer día de actividad en el Circuito de Madring, el piloto argentino Franco Colapinto reflejó su malestar por el rendimiento del monoplaza de su escuedería y la distancia contra su rival directo en el Campeonato de Constructores.

“Estamos a años de luz de los Racing Bulls, especialmente. Hay que entender el por qué. Fue un día difícil”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN tras las prácticas en Madrid, en referencia a la escudería satélite de Red Bull.

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Colapinto hizo hincapié en el funcionamiento del monoplaza y la falta de evolución entre las sesiones. “En la FP1 estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar. En la FP2 no dimos ningún salto. De lo que intentamos, mejoró un poco adelante. En los pianos estaba muy duro el auto, eso mejoró. Después le pusimos un poco de carga y atrás va muy mal. Es muy impredecible y es un poco raro de manejar”, argumentó el argentino.

La bronca de Colapinto con Lawson

Si bien quedó a casi un segundo del tiempo de su compañero Gasly en FP2, Franco Colapinto aclaró que no pudo tener una prueba con gomas rojas: “No hice la vuelta con la goma blanda porque se cruzó Lawson en la curva larga”.

Ya en la FP2 comenzó con el mismo panorama. El primer intento con gomas blandas registró una marca de 1:35.886.

La carrera del Gran Premio de España se largará a las 10:00 del 13 de septiembre y contará con un total de 57 vueltas.

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