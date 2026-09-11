Franco Colapinto, de la bronca con Lawson al fastidio con su equipo: "Estamos a años luz" + Agregar ámbito en









El piloto argentino de Fórmula 1 manifestó sus sensaciones tras las prácticas libres en el Circuito de Madring, tras un flojo inicio en el Gran Premio de España.

Colapinto, de la bronca con Lawson al fastidio con su equipo: "Estamos a años luz" @francolapinto

En el primer día de actividad en el Circuito de Madring, el piloto argentino Franco Colapinto reflejó su malestar por el rendimiento del monoplaza de su escuedería y la distancia contra su rival directo en el Campeonato de Constructores.

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“Estamos a años de luz de los Racing Bulls, especialmente. Hay que entender el por qué. Fue un día difícil”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN tras las prácticas en Madrid, en referencia a la escudería satélite de Red Bull.

"ESTAMOS A AÑOS LUZ DE LOS RACING BULLS". Franco Colapinto no se mostró conforme con el rendimiento de su Alpine en las primeras dos prácticas libres en Madring.



#SpanishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mMB8XJhexE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026 Colapinto hizo hincapié en el funcionamiento del monoplaza y la falta de evolución entre las sesiones. “En la FP1 estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar. En la FP2 no dimos ningún salto. De lo que intentamos, mejoró un poco adelante. En los pianos estaba muy duro el auto, eso mejoró. Después le pusimos un poco de carga y atrás va muy mal. Es muy impredecible y es un poco raro de manejar”, argumentó el argentino.

La bronca de Colapinto con Lawson Si bien quedó a casi un segundo del tiempo de su compañero Gasly en FP2, Franco Colapinto aclaró que no pudo tener una prueba con gomas rojas: “No hice la vuelta con la goma blanda porque se cruzó Lawson en la curva larga”.

El fastidio de @FranColapinto con Liam Lawson durante la segunda práctica libre en Madring. #F1 #Colapinto #SpanishGP pic.twitter.com/CY5wKAyKky — Carburando (@CarburandoTV) September 11, 2026 Colapinto completó un total de 24 vueltas en una FP1 que terminó 13° con su mejor registro en 1:35.933, algo que lo dejó a 1.856 segundos de la punta (George Russell).

Ya en la FP2 comenzó con el mismo panorama. El primer intento con gomas blandas registró una marca de 1:35.886. La carrera del Gran Premio de España se largará a las 10:00 del 13 de septiembre y contará con un total de 57 vueltas.