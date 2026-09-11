La llegada del TramBus T1 cambiará el tránsito en Almagro y Caballito

Cinco tramos tendrán nuevos sentidos de circulación y se modificarán las normas de estacionamiento. La línea 2 de colectivos también alterará parte de su recorrido.

Los cambios de tránsito comenzarán a regir el martes 15 de septiembre en Almagro y Caballito.

La llegada del nuevo sistema TramBus T1 provocará una serie de cambios en el tránsito de los barrios porteños de Almagro y Caballito . Las modificaciones entrarán en vigencia el próximo martes 15 de septiembre e incluirán nuevos sentidos de circulación, restricciones para estacionar y una alteración en el trayecto de la línea 2 de colectivos.

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Las medidas se concentrarán principalmente en los alrededores de las avenidas La Plata y Rivadavia , donde la Ciudad reorganizará la circulación para adaptar la zona al paso del nuevo servicio de transporte.

Uno de los principales cambios se producirá en avenida La Plata , que pasará a tener sentido único hacia avenida Rivadavia en el tramo comprendido entre Chaco/Quito y Rivadavia. También se modificará la circulación en José Mármol , entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, que tendrá un único sentido hacia esta última.

En tanto, Hipólito Yrigoyen pasará a tener doble sentido entre Muñiz y José Mármol. Sobre Quito , el tramo ubicado entre avenida La Plata y Muñiz quedará habilitado únicamente en dirección a Muñiz, mientras que Pringles tendrá sentido único hacia avenida Rivadavia entre Lezica y Rivadavia.

Los nuevos esquemas obligarán a los automovilistas que circulan habitualmente por la zona a modificar parte de sus trayectos, especialmente en los cruces cercanos a avenida La Plata.

Cinco tramos de Almagro y Caballito modificarán sus sentidos de circulación.

Nuevas restricciones para estacionar

La reorganización también alcanzará a las normas de estacionamiento. Sobre avenida La Plata estará prohibido estacionar durante las 24 horas en ambas manos, mientras que en Quito no se podrá estacionar ni detenerse sobre el lado izquierdo —correspondiente al lado impar— entre avenida La Plata y Muñiz, debido a la presencia de la ciclovía.

Además, se prohibirá estacionar durante todo el día sobre el lado derecho de avenida Rivadavia, entre Yatay e Hidalgo. A su vez, los conductores que circulen por Hipólito Yrigoyen desde avenida La Plata hacia José Mármol no podrán girar a la izquierda al llegar a Muñiz.

Las nuevas restricciones de estacionamiento regirán sobre las avenidas La Plata y Rivadavia y la calle Quito.

Cómo será el nuevo recorrido de la línea 2

El cambio de sentido de Quito también obligará a modificar parte del recorrido de la línea 2 de colectivos. Desde el martes 15, las unidades circularán por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia, para luego retomar su trayecto habitual.

El nuevo esquema implicará además la reubicación de algunas paradas y la anulación de otras dentro del sector afectado, de acuerdo con el mapa difundido por el Gobierno porteño.