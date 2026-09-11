Franco Colapinto acumuló 24 giros en el nuevo Circuito de Madring y firmó su mejor tiempo con neumáticos blandos: registró un tiempo de 1:35.933 y culminó la primera práctica libre en el puesto 13°.
Gran Premio de España: Franco Colapinto giró por primera vez en el Circuito de Madring y terminó 13° la FP1
El piloto argentino marcó sus mejores tiempos en el final de la primera sesión en lo que es el inicio del Gran Premio de España.
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Cabe destacar que fue 0.311 segundos más veloz que su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 14° con un registro de 1:36.244 (23 vueltas). Los Alpine quedaron a 1.856 (Franco) y 2.167 (Pierre) del tiempo de punta que firmó Russell en esta primera salida a pista.
George Russell fue el más rápido en esta primera salida a pista del Madring con una vuelta de 1:34.077 con su Mercedes. El británico, que registró en total 28 giros, quedó por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli (1:34.363) y de los hombres de Ferrari: Charles Leclerc (1:34.536) fue tercero y Lewis Hamilton (1:34.620) cuarto.
En el Gran Premio local, Fernando Alonso fue más rápido con su Aston Martin (15° con 1:36.473) que el Williams de Carlos Sainz (17° con 1:36.870).
Fue una primera tanda de precaución para los pilotos, que salieron a conocer una pista nueva y peligrosa. No se registraron incidentes a lo largo de los 60 minutos de actividad en pista.
Cronograma del Gran Premio de España en la Fórmula 1
Viernes 11 de septiembre
- Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (España)
Sábado 12 de septiembre
- Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (España)
- Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (España)
Domingo 13 de septiembre
- Carrera a 57 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (España)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
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