Gran Premio de España: Franco Colapinto giró por primera vez en el Circuito de Madring y terminó 13° la FP1 + Agregar ámbito en









El piloto argentino marcó sus mejores tiempos en el final de la primera sesión en lo que es el inicio del Gran Premio de España.

Franco Colapinto giró por primera vez en el Circuito de Madring y terminó 13° la FP1

Franco Colapinto acumuló 24 giros en el nuevo Circuito de Madring y firmó su mejor tiempo con neumáticos blandos: registró un tiempo de 1:35.933 y culminó la primera práctica libre en el puesto 13°.

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Cabe destacar que fue 0.311 segundos más veloz que su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 14° con un registro de 1:36.244 (23 vueltas). Los Alpine quedaron a 1.856 (Franco) y 2.167 (Pierre) del tiempo de punta que firmó Russell en esta primera salida a pista.

George Russell fue el más rápido en esta primera salida a pista del Madring con una vuelta de 1:34.077 con su Mercedes. El británico, que registró en total 28 giros, quedó por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli (1:34.363) y de los hombres de Ferrari: Charles Leclerc (1:34.536) fue tercero y Lewis Hamilton (1:34.620) cuarto.

En el Gran Premio local, Fernando Alonso fue más rápido con su Aston Martin (15° con 1:36.473) que el Williams de Carlos Sainz (17° con 1:36.870).

Fue una primera tanda de precaución para los pilotos, que salieron a conocer una pista nueva y peligrosa. No se registraron incidentes a lo largo de los 60 minutos de actividad en pista.

Cronograma del Gran Premio de España en la Fórmula 1 Viernes 11 de septiembre Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (España) Sábado 12 de septiembre Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (España)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (España) Domingo 13 de septiembre Carrera a 57 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (España) TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV