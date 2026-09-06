Gianni Infantino desafía las críticas y va por un cuarto mandato al frente de la FIFA + Agregar ámbito en









El dirigente suizo confirmó que se presentará en marzo de 2027 pese a la presión de UEFA, Concacaf y AFC para que deje el cargo.

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Gianni Infantino confirmó que se presentará a la reelección como presidente de la FIFA en marzo de 2027, pese a la creciente presión que enfrenta por parte de distintas confederaciones y federaciones nacionales.

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La FIFA ratificó este domingo que el dirigente suizo mantiene su intención de competir por un nuevo mandato. “El presidente de la FIFA anunció en abril que se presentará a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado”, señaló un portavoz del organismo.

Elecciones en la FIFA: Infantino ratificó que va por la reeleeción La elección se realizará el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el Congreso de la FIFA. Por el momento, Infantino es el único candidato que confirmó formalmente su intención de competir por la presidencia.

La confirmación llega en medio de un escenario de fuerte tensión dentro del fútbol internacional. Infantino quedó en el centro de las críticas después del fallido proyecto FIFA Forward Enterprise, que contemplaba la participación de inversores privados en los derechos comerciales de distintas competiciones, incluido el Mundial. La iniciativa fue retirada en julio tras la oposición de varias confederaciones.

La FIFA confirmó que el dirigente suizo mantiene su candidatura para 2027, en medio de la creciente disputa interna por su continuidad. X La UEFA, la AFC y la Concacaf se pronunciaron en contra de su continuidad y reclamaron cambios en la conducción de la FIFA. Pese a ello, Infantino mantiene respaldos importantes, especialmente entre las confederaciones de África y Sudamérica.

Infantino, de 56 años, llegó a la presidencia de la FIFA en 2016 y buscará así un cuarto mandato, que de concretarse extendería su gestión hasta 2031. Las federaciones que quieran presentar candidatos para enfrentarlo deberán hacerlo antes del 18 de noviembre.