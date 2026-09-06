Entre lágrimas, Franco Colapinto se quebró tras el Gran Premio de Italia: "Fue muy frustrante, desaproveché una gran oportunidad"

El argentino se emocionó luego de la carrera en Monza y habló des despiste que lo relegó en la grilla. Pese al incidente, se pudo recuperar y terminó sumando puntos.

Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con sensaciones encontradas. El piloto argentino protagonizó una gran remontada para finalizar 9° y sumar dos puntos, pero no pudo ocultar su frustración por el despiste que lo hizo perder una oportunidad de pelear por los primeros puestos.

“Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso” , expresó Colapinto entre lágrimas después de la competencia, en diálogo con ESPN. El piloto de Alpine reconoció que el error cometido en Monza le impidió completar una carrera que podía haber sido una de las mejores de su temporada.

El argentino había largado desde la séptima posición y avanzó rápidamente durante las primeras vueltas. Después del accidente de Charles Leclerc, que provocó la bandera roja, Colapinto llegó a ubicarse tercero tras el relanzamiento, luego de superar a Max Verstappen.

Sin embargo, poco después perdió el control de su Alpine en Lesmo y terminó fuera de pista. El despiste lo hizo caer 12 posiciones, hasta el decimosexto lugar, y condicionó por completo el desarrollo de su carrera. A pesar del golpe, Colapinto reaccionó y protagonizó una notable recuperación. Con un buen ritmo, superó a Carlos Sainz y Esteban Ocon y, en la vuelta 28, realizó un doble adelantamiento sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto.

Ya en zona de puntos, el argentino fue por más y consiguió descontar una diferencia de ocho segundos con Yuki Tsunoda para superar al japonés y cruzar la bandera a cuadros en el noveno lugar. Así, transformó una carrera que parecía perdida en dos puntos para Alpine.

El resultado, sin embargo, no alcanzó para borrar la sensación de oportunidad perdida. Colapinto entendió que el rendimiento mostrado por el Alpine A526 le había permitido pelear más adelante, aunque también quedó en evidencia que la escudería todavía está por debajo del ritmo de Mercedes, Red Bull, McLaren y Ferrari.

“Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, resumió el argentino después de la carrera.

El próximo desafío para Colapinto será el Gran Premio de España, que se disputará entre el 11 y el 13 de septiembre en el nuevo circuito de Madring, en Madrid. Allí buscará dejar atrás la frustración de Monza y volver a aprovechar el buen momento que mostró Alpine durante el fin de semana italiano.

Así fue el despiste que dejó a Colapinto fuera de carrera