ANSES: cómo cobrar las asignaciones dos días antes con una billetera virtual

Los titulares de asignaciones pueden elegir una billetera virtual para recibir el dinero antes del día fijado por la entidad.

El cambio de medio de cobro se gestiona a través de Mi ANSES y permite acceder a una acreditación anticipada bajo determinadas condiciones.

Los titulares de asignaciones y programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden elegir una billetera virtual como medio de cobro y acceder a una acreditación anticipada respecto del calendario oficial. La posibilidad alcanza a distintas prestaciones y requiere realizar una gestión previa ante el organismo.

El adelanto no modifica el calendario oficial de pagos, ni aumenta el monto de las prestaciones . Se trata de un beneficio asociado al medio de cobro elegido, que permite disponer del dinero antes de la fecha establecida por ANSES.

Para modificar el medio de cobro, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí, tiene que dirigirse a Cobros y luego elegir medio de cobro Asignaciones y programas y seleccionar la opción de billetera virtual.

Entre las alternativas disponibles, se puede elegir Mercado Pago para recibir las asignaciones alcanzadas por el beneficio de acreditación anticipada. ANSES también permite optar por una cuenta bancaria mediante CBU, una sucursal bancaria u otras billeteras virtuales habilitadas.

Para completar el trámite es necesario contar con los datos personales y de contacto verificados . Una vez realizada la elección, se puede descargar el comprobante de la gestión. El cambio no es inmediato: ANSES informa que el nuevo medio de cobro puede demorar hasta 60 días en quedar habilitado.

Cuánto tiempo tarda en habilitarse el nuevo medio de cobro

ANSES informa que el cambio de medio de cobro puede demorar hasta 60 días en quedar habilitado. Durante ese período, no se modifica la modalidad utilizada hasta ese momento para recibir la prestación.

El plazo debe tenerse en cuenta antes de realizar la solicitud, especialmente para quienes esperan comenzar a recibir el dinero de manera anticipada en una fecha determinada. La acreditación adelantada comienza una vez que el nuevo medio de cobro queda efectivamente habilitado.

La gestión se realiza de forma digital mediante Mi ANSES, donde también se puede consultar la información vinculada con la prestación y el medio de cobro registrado. De esta manera, el titular puede verificar si la modificación ya fue procesada.

Durante cuánto tiempo se mantiene el adelanto de dos días

Una vez habilitado el nuevo medio de cobro, los titulares que accedan a la promoción pueden recibir el dinero dos días hábiles antes de la fecha establecida en el calendario oficial, durante los primeros seis meses.

El adelanto depende de que se trate de días hábiles y no representa una modificación de la fecha de pago fijada por ANSES. Por ejemplo, si el organismo establece una fecha de cobro para el día 18, la acreditación anticipada podría producirse el día 16, según las condiciones aplicables.

La medida alcanza a prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Prenatal, Maternidad, Asignación por Embarazo y Ayuda Escolar Anual, además de otros programas habilitados.

Qué pasa después de los primeros seis meses

Una vez cumplidos los primeros seis meses, el adelanto puede continuar, aunque bajo una condición diferente. Según informa la empresa que ofrece el beneficio, el dinero pasa a acreditarse un día hábil antes de la fecha publicada oficialmente por ANSES.

Por lo tanto, el beneficio inicial de dos días de anticipación es temporario y se aplica durante los primeros seis meses desde que el titular comienza a cobrar la prestación mediante ese medio. Después, la acreditación anticipada se reduce a un día.