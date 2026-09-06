La carrera de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia: largada a puro vértigo, despiste y remontada final

El italiano largó 19° y remontó hasta la victoria en Monza, mientras el argentino se recuperó de un despiste y terminó 9° con Alpine.

Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 después de protagonizar una espectacular remontada desde el 19° puesto. El piloto de Mercedes avanzó posiciones durante la carrera, superó a George Russell y logró quedarse con el triunfo en Monza.

Franco Colapinto, por su parte, terminó 9° y sumó puntos en una carrera que tuvo varios momentos de protagonismo para el argentino. El piloto de Alpine largó desde el séptimo lugar y tuvo un gran comienzo, ya que llegó a ubicarse cuarto y, después del relanzamiento, alcanzó el tercer puesto.

La carrera se complicó para el argentino cuando, en la vuelta 6, tuvo un despiste mientras luchaba con Lewis Hamilton . Colapinto se fue muy ancho en una de las curvas y, aunque pudo regresar a la pista, cayó hasta el 16° puesto.

Desde allí comenzó una importante recuperación. El piloto de Alpine fue avanzando posiciones durante el resto de la competencia y consiguió subir hasta el noveno lugar , para cerrar dentro de la zona de puntos.

La carrera de Franco Colapinto en Monza dejó una sensación difícil de encasillar. El 9° puesto y los dos puntos para Alpine son un resultado positivo si se mira el desenlace, pero quedan inevitablemente condicionados por la oportunidad que el argentino tuvo entre sus manos.

Largó séptimo, avanzó posiciones y, después de la bandera roja, llegó a ubicarse tercero tras superar a Max Verstappen. Por algunos minutos, Colapinto estuvo ante la posibilidad concreta de pelear por el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1.

El despiste cambió completamente el escenario. Colapinto perdió el control del Alpine y cayó hasta el 16° puesto, en un error que él mismo calificó después como una gran oportunidad desaprovechada. El golpe fue deportivo y también emocional, porque el auto había demostrado un ritmo que le permitía estar adelante. Sin embargo, lo más destacable de su carrera apareció justamente después del error: en lugar de quedar atrapado en la frustración, volvió a acelerar, recuperó posiciones y comenzó una remontada que lo llevó nuevamente hasta los puntos.

Colapinto mostró en Monza que puede aprovechar un auto competitivo cuando las circunstancias se presentan y que también tiene recursos para reconstruir una carrera después de un golpe. El problema fue que esta vez el límite lo puso él mismo cuando estaba tercero y con una oportunidad excepcional.

El 9° puesto no borra ese error, pero sí demuestra capacidad de reacción: superó rivales en pista, recuperó ritmo y terminó sumando en una de las carreras más cambiantes del año.

ESPN

Leclerc protagonizó un fuerte accidente

Uno de los momentos más importantes de la carrera ocurrió en la vuelta 3, cuando Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente. El piloto de Ferrari recibió un duro golpe y la competencia fue neutralizada con bandera amarilla antes de que apareciera la bandera roja.

Leclerc pudo bajarse del auto por sus propios medios y no presentó inconvenientes visibles tras el impacto. La carrera estuvo detenida durante algunos minutos y luego se reanudó, momento en el que Colapinto aprovechó para avanzar hasta el tercer puesto.

Charles Leclerc protagonizó uno de los accidentes más fuertes de la jornada en el circuito italiano. F1 TV

Finalmente, Antonelli completó una remontada desde el 19° lugar hasta la victoria, mientras Colapinto consiguió recuperarse de su despiste y terminó 9° en Monza.

Scaloni fue a ver a Colapinto en el GP de Italia

Lionel Scaloni estuvo presente en Monza para acompañar a Franco Colapinto durante el Gran Premio de Italia y le dejó un mensaje de respaldo antes de la carrera. El entrenador de la Selección argentina se mostró entusiasmado por compartir la jornada con el piloto de Alpine y le deseó suerte: “Ojalá le dé suerte porque se lo merece”, expresó.

La presencia de Scaloni fue una muestra de apoyo para Colapinto en un fin de semana que terminó de buena manera para el argentino. Después de largar desde el séptimo puesto, el piloto de Alpine llegó a ocupar el tercer lugar, sufrió un despiste que lo hizo caer hasta el 16° y finalmente logró recuperarse para terminar 9° y sumar puntos en Monza.

Lionel Scaloni acompañó al piloto argentino durante su participación en el Gran Premio de Italia. ESPN

Colapinto tuvo una clasificación histórica

Las mejoras implementadas por Alpine mostraron sus primeros frutos durante la clasificación del Gran Premio de Italia. Pierre Gasly sorprendió a todos y consiguió la pole position en Monza, mientras que Franco Colapinto cerró su última vuelta en el 8° lugar, aunque finalmente largó 7° por las sanciones de la FIA a Kimi Antonelli.

El francés marcó 1:21.786 en su segundo intento de la Q3 y superó por apenas 0.060 segundos a George Russell, que registró 1:21.846. El tercer lugar fue para Oscar Piastri, con un tiempo de 1:21.966.

Colapinto selló su mejor clasificación de la temporada. Marcó 1:22.220 y terminó como el octavo piloto más rápido de la clasificación. Además, consiguió el mejor tiempo del primer sector de toda la clasificación, con un registro de 26.779. Su vuelta quedó a 0.434 segundos del tiempo de Gasly.

Colapinto consiguió en Monza su mejor resultado de clasificación de la temporada con Alpine. @AlpineF1Team | X

"Una sorpresa del equipo. No es que esperáramos hacer la pole", declaró Colapinto tras la finalización de la Q3 y agregó: "Creo que 8º era un muy buen resultado para nosotros ayer y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos (...) Obviamente que con con ganas de mañana hacer una buena carrera".

El argentino también tuvo palabras de elogio para su compañero de equipo, que logró una clasificación histórica en un circuito que ya lo había visto ganador con la escudería AlphaTauri en 2020: "Gran laburo de Pierre y del equipo para hacerlo".

"Pierre daba saltos más grandes que yo, y yo no hacía las mejoras, no encontraba esas mejoras que que él tenía", analizó sobre su rendimiento el pilarense. "Creo que un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión. No le encontré a la vuelta cuando iba mejorando la pista y eso fue un poco lo que me faltó. Es parte de la experiencia y también lo que tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre", sentenció.

Finalmente, Colapinto terminó 9° en la carrera, después de haber llegado a ocupar el tercer puesto y protagonizar una remontada tras un despiste que lo había hecho caer hasta el 16° lugar.