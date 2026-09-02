FIFA deberá asumir los gastos legales si la UEFA sigue adelante con el juicio a Gianni Infantino

Es por su fallido plan FIFA Forward Enterprise (FFE) , que lo iba a llevar a cabo en nombre de la organización y en su calidad de presidente. También se presentaron demandas de la misma índole contra Thrive, Kushner y JPMorgan en Nueva York, así como contra Bann Ventures y su director ejecutivo, Greg Maffei, en Colorado.

La FIFA deberá afrontar los gastos delagales si la UEFA lleva a cabo su intención de iniciarle juicio al presidente del máximo organismo del fútbol Mundial, Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino comenzó a estar en observación y a ser cuestionado antes y durante el Mundial 2026, pero las críticas hacia el dirigente se hicieron más continuas y profundas desde su fallido plan FIFA Forward Enterprise (FFE), que finalmente abandonó y que habría supuesto la venta por parte del organismo rector del fútbol mundial de una participación minoritaria en sus operaciones comerciales y de eventos, incluyendo la Copa Mundial masculina y femenina, a inversores privados.

A partir de esto, Infantino quedó bajo el fuego de su peor enemigo, la UEFA, quien fue a fondo con su intención para que el dirigente ítalo-suizo renuncie al cargo e intensificó su presión presentando varias demandas legales en los Estados Unidos.

El pasado 28 de agosto, el máximo organismo del fútbol europeo, en un documento legal presentado en Estados Unidos, acusó a Infantino de "promover" un "precio fraudulento fuera del mercado para su propio beneficio" al proponer la venta de una participación del 20% en las operaciones comerciales y de eventos de la FIFA a Thrive Eternal, un fondo de inversión estadounidense dirigido por Joshua Kushner, por u$s4.200 millones.

El cuerpo letrado de la UEFA afirman que la valoración fue “absurdamente baja” y declaran que no fue producto “del resultado de una subasta abierta y competitiva”, al mismo tiempo que añaden que además “no fue evaluada por ningún tasador independiente”.

Si bien, la UEFA tiene como objetivo en la mira a Infantino, y no a la FIFA, será el organismo rector del fútbol mundial quien deberá cubrir los gastos legales del directivo de 56 años en caso de que las acciones judiciales continúen avanzando. Esto se debe a que Infantino actuaba en nombre de la organización y en su calidad de presidente.

En el informe anual de la FIFA correspondiente a 2025 se detalla cómo la organización gastó algo menos u$s34 millones en gastos legales -un aumento considerablemente alto en relación a los u$s14,5 millones de 2024- para "cubrir diversos asuntos judiciales relacionados con disputas y consultas derivadas de sus objetivos estatutarios, así como los costos legales y de gobernanza relacionados con las investigaciones".

Sin embargo, Infantino no es el único que fue acusado por la UEFA. También se presentaron demandas de la misma índole contra Thrive, Kushner y JPMorgan en Nueva York, así como contra Bann Ventures y su director ejecutivo, Greg Maffei, en Colorado.

JPMorgan y Bann Ventures iban a trabajar junto con la FIFA en el proyecto FFE y fueron mencionados por la propia FIFA en su comunicado del 28 de julio en el que anunciaba los planes.

En respuesta a la solicitud de la UEFA para que se revelaran los documentos, y comentando por primera vez desde las repercusiones del caso FFE, Kushner emitió un comunicado en el que afirmaba que Thrive "no supo apreciar la dinámica política del fútbol mundial" y añadió que "no nos habríamos involucrado" en el plan. “Históricamente, el dinero en el fútbol se ha concentrado en un pequeño grupo de países”, dijo Kushner en dicho comunicado.

Si bine la UEFA tiene como objetivo en la mira a Infantino, y no a la FIFA, será el organismo rector del fútbol mundial quien deberá cubrir los gastos legales del directivo de 56 años en caso de que las acciones legales continúen avanzando. IA

“La idea detrás de FFE era distribuir más capital y participación equitativamente entre los 211 países miembros, proporcionando una inversión significativamente mayor a las naciones subdesarrolladas para fomentar el talento local, apoyar el fútbol base, mejorar la experiencia de los aficionados y, en última instancia, expandir el fútbol mundial en todas partes. Era una idea que cada Asociación Miembro votaría, no una obligación ni una imposición”, continuó Kushner en su comunicado.

“Si bien respaldamos las motivaciones de FFE, no supimos comprender la dinámica política del fútbol mundial ni hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos. Thrive tiene una larga trayectoria como socio de todos sus miembros. De haber sabido en qué se convertiría esto, no nos habríamos involucrado”, finalizó.

A pesar de la creciente presión, Infantino se resiste por el momento a los pedidos de la UEFA para que dimita a su cargo. Además UEFA no está solo en esta petición, ya que cuenta con el apoyo de la Concacaf, la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe, y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Sin embargo, existen divisiones dentro de la Concacaf y la AFC entre las federaciones miembro que desean su salida y las que prefieren que se quede. La Federación Mexicana de Fútbol (Concacaf), por ejemplo, le ha ofrecido su apoyo a Infantino, al igual que la Asociación Saudí de Fútbol y la Asociación de Fútbol de Qatar, ambas pertenecientes a la AFC.

El plazo para que un candidato se presente como rival de Infantino finaliza el 18 de noviembre, y las elecciones tendrán lugar en el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos, en marzo. Mientras cada vez se intensifica más la presión de la UEFA, Gianni Infantino sigue resistiendo.