El pugilista argentino, que defendía su cinturón de la AMB y arribó con un registro impecable de 18 victorias (9 por KO), se topó con una versión letal de Jesse “Bam” Rodríguez, cuyo zurdazo final quedará entre los impactos más espectaculares del año.

Fernando “Puma” Martínez no pudo mantener su invicto Foto: Reuters

El invicto de Fernando “Puma” Martínez llegó a su fin en Riad, donde el argentino cedió por nocaut en el décimo asalto ante Jesse “Bam” Rodríguez en una contienda que reunía a los campeones supermosca de boxeo. Martínez, que defendía su cinturón de la AMB y arribó con un registro impecable de 18 victorias (9 por KO), se topó con una versión implacable del texano, cuyo zurdazo final quedará entre los impactos más espectaculares del año.

Desde la campana inicial, Rodríguez impuso precisión, velocidad y una lectura del combate que lo mantuvo siempre un paso adelante. Aunque Martínez sorprendió en el primer asalto con una izquierda que hizo reaccionar al público, el estadounidense pronto ajustó su plan y comenzó a quebrar la guardia del argentino con combinaciones cada vez más duras.

Golpe devastador: el Puma Martínez cayó en la unificación supermosca El segundo round marcó un punto de quiebre: una mano limpia de Rodríguez afectó visiblemente al Puma, que debió remar desde atrás durante el resto del combate. Para la mitad de la pelea, el bonaerense mostraba signos claros del castigo, especialmente tras un golpe que le comprometió la nariz. Aun así, siguió avanzando, sostenido por su coraje y el aliento de su rincón.

boxeo-puma Rodríguez, por su parte, manejó los tiempos con oficio, alternando agresividad y control, sin perder nunca la compostura. Incluso cuando su equipo le pedía no confiarse, quedó claro que dominaba tanto en ritmo como en claridad de golpes.

El desenlace llegó en el décimo asalto, cuando Martínez apostó todo a una ofensiva final. Ese intento abrió la ventana perfecta para Rodríguez, que conectó una zurda demoledora que envió al argentino a la lona sin posibilidad de recuperación. Con esa definición, el estadounidense unificó los títulos y confirmó por qué llega invicto y considerado uno de los talentos más finos de la categoría.

Para Martínez, la noche dejó un duro tropiezo, pero también la imagen de un campeón que nunca dejó de intentarlo pese a enfrentar una de las pruebas más exigentes de su carrera.

