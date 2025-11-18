Soñaba con ser la nueva cara del boxeo, terminó en coma por 7 meses y hoy está en estado vegetativo + Seguir en









Buscaba triunfar en el boxeo, pero su vida cambió tras protagonizar una de las peleas más injustas que se hayan visto.

Era una de las caras nuevas del boxeo y su carrera terminó por un cruel incidente. Patrick Smith/Getty Images

El boxeo es un deporte de alto riesgo y los atletas saben que una vez que entran al ring puede ser la última. Si bien las medidas de seguridad aumentaron con el tiempo, nadie está exento de recibir un golpe que pueda terminar de manera prematura con su carrera.

Muchos pugilistas pasaron por el cuadrilátero y conocieron la gloria, pero otros no tuvieron esa suerte. Prichard Colón buscaba cumplir sus sueños en el boxeo, pero una pelea lo marcó para siempre y lo alejó de la disciplina con un resultado catastrófico para su salud.

Prichard Colon AFP El pugilista recibió un golpe que truncó su carrera en el boxeo y cambió por completo su vida. AFP La pelea que le cambió la vida: la triste historia de Prichard Colón Nacido en 1992 en Florida e hijo de puertorriqueños, tuvo un inicio de carrera que demostró que tenía condiciones de sobra para el boxeo. Finalmente llegó una chance de mostrarse al mundo en un enfrentamiento ante Terrel Williams. Pero lo que era una oportunidad de oro se convirtió en su pesadilla.

Colón se quejó constantemente de golpes ilegales en la nuca por parte de su rival, pero el árbitro ignoró sus reclamos y dejó que el combate siguiera como si nada. Al reaccionar con un golpe bajo, recibió una sanción que significó el descuento de dos puntos en las tarjetas y lo que debía ser pugilismo de alto vuelo empezó a tornarse turbio.

Williams no perdió su actitud provocadora y volvió a impactar sobre la parte trasera de la cabeza del nacido en Florida, ocasionando un daño irreparable. Prichard no pudo ponerse de pie, sufrió el acoso de su oponente, que lo acusó de hacer tiempo, pero no era nada de eso: tenía un derrame cerebral y cayó desplomado al suelo.

Prichard Colon Phelan M Ebenhack La pelea entre Prichard Colón y Terrel Williams marcó un antes y un después. Phelan M Ebenhack El presente del exboxeador Colón fue internado de inmediato, pasó 221 días en coma y, tras despertar, se confirmó lo peor: perdió la capacidad de hablar y moverse por su propia cuenta. Debe ser asistido las 24 horas del día, en medio del dolor de ver a un chico que se movía por el ring con mucha ilusión y hoy está en estado vegetativo. A más de diez años del incidente que terminó abruptamente su carrera en el boxeo, entre un panorama totalmente desolador nació algo de esperanza: recuperó una pequeña parte de su motricidad, aunque no hay mucho optimismo de los especialistas respecto a que avance en su rehabilitación. Para sus más cercanos, la esperanza es lo último que se pierde y aguardan un milagro que le devuelva la sonrisa a todos sus seres queridos.

