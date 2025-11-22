La AFA cruzó a Javier Tebas, presidente del fútbol español: "Sos un Atrevido e irrespetuoso" + Seguir en









El triunfo continental de Lanús fue la oportunidad ideal para responderle, y Pablo Toviggino no la dejó pasar.

Tebas había criticado en muy duros términos al fútbol argentino hace dos días. "Me da pena", dijo.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, cruzó este sábado al presidente del fútbol español, Javier Tebas, quien dijo que le "daba pena" la liga del campeón del mundo. "Sos un Atrevido e irrespetuoso", le dijo el dirigente argentino tras la conquista de la Copa Sudamericana de parte de Lanús.

Tebas había criticado en muy duros términos al fútbol argentino hace dos días. "Me da pena" dijo en referencia a la oficialización sorpresiva de Rosario Central como campeón de la liga por quedar primera en la tabla anual. "Hay muchísimas posibilidades y algo se está haciendo mal”, soltó. El triunfo continental de Lanús fue la oportunidad ideal para responderle, y Toviggino no la dejó pasar.

"REDONDITO !! Sos un Atrevido e irrespetuoso de la Dirigencia Argentina", cruzó Toviggino a Tebas. "Cuando quieras vení por aquí que Nicolás Russo en el Club Atlético Lanús (Asoc. Civil) puede darte clases “gratuitamente”, un término que no conoces !!", criticó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tovigginopablo/status/1992372850259296306?s=48&t=U9vc1W6l-_ZmBU77yqofvA&partner=&hide_thread=false REDONDITO !! Sos un Atrevido e irrespetuoso de la Dirigencia Argentina. Pero cuando quieras vení por aquí que Nicolás Russo en el Club Atlético Lanús (Asoc. Civil) puede darte clases “gratuitamente”, un término que no conoces !! EL FÚTBOL ARGENTINO DE PIE !! Felicitaciones Club… https://t.co/OjTe5UtPOM — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) November 22, 2025 "Felicitaciones Club Lanús. Felicitaciones Asociación del Futbol Argentino, por este nuevo Título Sudamericano. Así que ahora SILENCIO … MUCHO SILENCIO y posterguen la Campaña de Desprestigio y Terrorismo para más adelante", cerró Toviggino a modo de revancha.

Lanús de vuelta en la cima continental: campeón de la Sudamericana por penales En un partido trabado, pero emocionante, Lanús volvió a alcanzar la gloria continental al ganar la Copa Sudamericana en la tanda de penales por 5-4 contra Atlético Mineiro de Brasil. La figura fue el arquero granate Nahuel Losada, que atajó tres penales y fue clave para mantener el cero durante el partido.

La final fue pareja, con dos equipos peleadores. En los 120 minutos (el tiempo regular más el alargue), no se notaron las grandes diferentes de presupuesto. Hubo pocos tiros al arco y mucha lucha. En la definición por penales el histórico Lautaro Acosta puedo quedarse con la gloria antes de su retiro, pero lo erró. Salvó las papas Losada, el mejor jugador de la final quien, salvó un mano a mano a minutos de terminar el partido.

